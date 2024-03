Cette Apple Watch Ultra d’un nouveau genre ne verra sûrement jamais le jour

Apple aurait annulé sa commande auprès du fabricant Osram en Autriche. Son produit aurait dû équiper une toute nouvelle Apple Watch Ultra qui ne devrait donc pas sortir au final.

Chaque année, Apple présente ses nouveaux iPhone vers septembre. Mais les mobiles ne sont pas les seuls produits à connaître un renouvellement à ce moment-là. Pour les adeptes de montres connectées, c'est aussi l'occasion de découvrir à quoi vont ressembler les dernières Apple Watch. Depuis 2022, la gamme Series, dont la plus récente est la Series 9, s'accompagne d'un modèle très haut de gamme et résistant aux conditions d'utilisation extrêmes : l'Ultra. Aujourd'hui, nous en sommes à l'Apple Watch Ultra 2 de 2023.

En toute logique, on attend la Watch Ultra 3 pour cette année, la 4 pour 2025 etc. Mais il semblerait que cet agenda connaisse un accroc. Pour comprendre, il faut se tourner vers l'entreprise autrichienne ams Osram. Cette dernière est spécialisée dans la fabrication d'écrans microLED qui, pour faire simple, proposent une excellente colorimétrie et des noirs profonds, tout en étant extrêmement lumineux. En revanche, ils sont encore chers à produire.

Dans un communiqué du 28 février 2024, la firme annonce qu'un “projet clé qui sous-tend sa stratégie microLED a été annulé de manière inattendue […], ce qui a incité l'entreprise à réévaluer sa stratégie microLED“. En clair : un client a annulé une grosse commande faite à l'entreprise, et il s'agit probablement d'Apple pour une Watch Ultra.

Une nouvelle Apple Watch Ultra attendue pour 2025 aurait été annulée

Il faut tout de même garder en tête que ni Osram ni Apple n'ont confirmé cette hypothèse. Elle reste cependant très plausible. Des rapports indiquaient que la future Apple Watch Ultra 3 serait dotée d'un écran microLED, mais qu'elle arriverait en 2025 seulement. Le projet était visiblement bien avancé : Osram a construit une usine à 1,3 milliard d'euros en Malaisie pour s'acquitter de cette fameuse commande annulée.

Pour le moment, Apple n'a fait aucune déclaration à ce sujet. De son côté, le fabricant autrichien indique que “les discussions avec le client concerné sont en cours“. Depuis l'annonce, la valeur des actions d'ams Osram a chuté de 40 %. La firme cherche également à revendre son usine de Malaisie.