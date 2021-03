Un yaourt très cher, le contrôle technique obligatoire, la folie des NFT, le récap de la semaine

Une femme reçoit un yaourt à la pomme à la place de son iPhone 12 Pro Max, le contrôle technique devient obligatoire pour les motos et les trois-roues, les NFT permettent de gagner des millions d’euros… voici le récap de la semaine !

2021, c’est aussi des livraisons qui se passent mal et des vidéos qui valent des millions. On préfère sans hésiter se retrouver à la place de Pablo Rodriguez-Fraile qui a revendu un NFT, cette nouvelle forme d’art en plein boom, pour 6,6 millions de dollars. L’acheteuse Liu, de son côté, a dû se contenter d’un yaourt à la pomme alors qu’elle a commandé un iPhone 12 Pro Max. La colère gronde également chez les motards, qui se verront bientôt contraindre à passer le contrôle technique de leur véhicule tous les deux ans. Pendant ce temps, AnTuTu dévoile son classement des meilleurs smartphones de mars 2021, tandis que Google Photos prévient ses utilisateurs que le service peut endommager les images.

Un yaourt à la place d’un iPhone 12 Pro Max

On ne le dira jamais assez : les mauvaises surprises ne sont jamais loin lorsque l’on commande en ligne. Liu, une Chinoise vivant dans la province d’Anhui, en a récemment fait les frais. Alors qu’elle souhaitait se procurer un iPhone 12 Pro Max, elle s’est à la place retrouvée avec… un yaourt à la pomme. Erreur de livraison ? Mauvaise farce ? Rien de tout ça, si l’on en croit la police locale. Liu a en effet opté pour une livraison dans un casier à colis, se trouvant dans sa résidence. L’hypothèse la plus probable serait donc que son contenu a été remplacé durant le transit. La commande aurait notamment été passée sur un site frauduleux, prétendant être celui d’Apple.

Motos : vers un contrôle technique obligatoire en 2022

Avec 22 800 morts et 135 000 blessures graves sur les routes en 2019, la Commission européenne cherche à tout prix à réduire les risques d’accident. L’une de ses mesures phares et sans aucun doute le passage obligatoire au contrôle technique pour les motos et les trois-roues, qui rentrera en vigueur dès 2022. La France, la Belgique, Chypre, Malte, le Portugal et le Danemark sont concernés. Le contrôle technique devra être effectué tous les deux ans ainsi que dans le cadre d’une revente. Certains n’hésitent pas à dénoncer le manque d’intérêt de cette mesure. La Fédération française de motards en colère estime notamment que l’investissement nécessaire ne sera pas rentabilisé.

Les NFT, nouvelle mine d’or digitale pour les investisseurs

De nos jours, une vidéo de 10 secondes peut rapporter (très) gros. Pablo Rodriguez-Fraile, collectionneur d’art habitant à Miami, a ainsi gagné 6,6 millions de dollars en revendant une œuvre achetée « seulement » 67 000 dollars. La vidéo en question est ce que l’on appelle un « Non-Fugible Token » (NFT). Derrière ce nom flou se cache un marché en plein boom. Le principe : acheter une œuvre d’art unique au monde, entièrement digitale, pour la revendre plus tard, bien souvent avec des profits considérables. Plusieurs investisseurs ont gagné des millions de cette manière, et la méthode ne cesse de monter en popularité. Toutefois, certains experts craignent un éclatement de la bulle économique.

La liste des smartphones Android les plus performants de février 2021

Les classements Antutu se suivent et se ressemblent… plus ou moins. En ce mois de mars 2021, le top des smartphones Android premium est de nouveau dominé par le Vivo IQOO 7, après sa première place de janvier. Il est suivi de près par le X60 Pro+ puis par le Redmi K40 Pro. Xiaomi descend en revanche dans le classement avec son Mi 11, leader en décembre 2020, qui se retrouve cette fois 4e. Sans surprise, tous les smartphones cités sont équipés du Snapdragon 888, le processeur de Qualcomm. Du côté des milieu de gamme, c’est le Redmi 10X 5G qui remporte la mise, suivi par le Redmi 10X Pro 5 G. Le reste du classement est composé quasi exclusivement de smartphones construits par Huawei.

Les images stockées dans Google Photos peuvent subir des dégâts, d’après Google

Cette semaine, Google s’est adressé aux utilisateurs de Photo, en indiquant que le mode « Qualité Originale préserve tous les détails et vous permet de zoomer, recadrer et imprimer vos photos avec moins de pixellisation ». Or, depuis 2015, la firme revendique une « qualité visuelle quasi identique » avec le mode Haute Qualité. Seulement voilà : le stockage gratuit et illimité sur Google Photo fait désormais partie du passé. La compagnie se sert donc de l’argument de la qualité, plus gourmande en espace de stockage, pour inciter ses utilisateurs à souscrire à un abonnement. En réalité, la différence entre les deux modes de sauvegarde est relativement minime.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, la rédaction a mis la main sur les Galaxy Buds Pro, la nouvelle proposition de Samsung en matière d’écouteurs True Wireless. Outre un son parfaitement maîtrisé et un confort optimal, ces derniers affichent des performances impeccables en réduction du bruit. En revanche, nous avons noté quelques grésillements aléatoires en passant sur le mode kit mains libres. On regrette également une autonomie pas vraiment à la hauteur de l’appareil. Les Galaxy Buds Pro restent dans aucun doute un véritable must-have pour tous les aficionados de Samsung, qui se trouve au prix de — tout de même — 229 €.