Un Xiaomi 12X avec des Xiaomi Buds à -150€ pour les soldes Fnac

Pour les soldes d'été, la Fnac fait fort et propose une myriade de smartphones à prix cassé ! On trouve notamment un Xiaomi 12X avec des écouteurs Xiaomi Buds à -150€. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Voir le Xiaomi 12X à prix mini chez la Fnac

Les soldes d'été sont enfin là ! C'est donc le moment ou jamais de faire le plein de bonnes affaires. Et pour ce faire, rendez-vous vite chez la Fnac. L'enseigne vous propose en effet une large sélection de produits à prix mini. Pour vous aider à gagner du temps, notre rédaction a décidé de faire sa propre sélection des meilleures offres.

Aujourd'hui, au rayon des smartphones, nous avons trouvé une pépite : un pack avec le Xiaomi 12X et une paire de Xiaomi Buds avec une réduction exceptionnelle de -150€. Vous pouvez ainsi profiter du tout nouveau smartphone avec des écouteurs Bluetooth sans fil pour seulement 699€ au lieu de 849€.

Un smartphone élégant avec des écouteurs à réduction active de bruit

Avec le Xiaomi 12X, vous profitez d'un smartphone au design élégant et compact avec un écran de 6,28 pouces. Il propose un capteur principal de 50Mp, un ultra grand angle de 13Mp, un télémacro de 5Mp et un capteur frontal de 32Mp. Côté performances, il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 870 avec 6Go de RAM. Enfin, il offre une batterie de 4500 mAh et une charge turbo filaire de 67W.

Les Xiaomi Buds sont des écouteurs sans fil avec suppression active du bruit. Vous pouvez ainsi écouter tous vos contenus audio sans être gêné par les bruits extérieurs grâce à des microphones à rétroaction. Côté batterie, ils proposent jusqu'à 32h de lecture avec l'étui de charge.

En prime, en commandant dès maintenant ce pack chez la Fnac, vous profitez des cadeaux suivants :

La carte Fnac+ à seulement 7,99€.

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille (au choix).

1 mois d'abonnement offert pour BrutX (puis 4,99€/mois).

Alors qu'attendez-vous ? Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter de ce pack à prix mini et de bien d'autres offres à prix cassé pour les soldes d'été.