Un volant de course Thrustmaster pour PC et Xbox à prix cassé chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'un volant Thrustmaster T248 avec pédales magnétiques T3PM pour PC et Xbox avec une réduction de -7% ! L'ensemble est ainsi disponible pour moins de 280€. Découvrez l'offre ci-dessous.

Alors que le GP Explorer de Squeezie s'est déroulé le week-end dernier, les jeux de courses n'ont jamais autant été au coeur de l'attention ! Et pour l'occasion, on a trouvé pour vous une offre très intéressante : un volant de course Thrustmaster T248 avec des pédales magnétiques T3PM pour PC et Xbox à prix cassé !

Vous pouvez ainsi vous procurer le volant Gaming et le pédalier pour seulement 279,99€ au lieu de 299,99€.

En prime, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille.

Une forme de roue polyvalente et jusqu'à 25 boutons d'actions

Avec ce volant de course, vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux de course préférés et vous sentir comme un vrai pilote ! Il propose un design premium avec des finitions en cuir et une forme polyvalente. Il s'adapte ainsi à tous les jeux.

Il offre également jusqu'à 25 boutons d'actions, dont 2 encodeurs à double activation pour votre PC. Son tableau de bord interactif propose plus de 20 affichages.

Pour une immersion complète dans vos jeux, il associe à la fois le mécanisme de courroie et d'engrenage. Il vous propose ainsi un retour de force très puissant et dynamique. En prime, sa palette de vitesses magnétiques offre une réactivité au top !

Du côté du pédalier, on trouve une précision de 12 bits et 4 modes de pression sur la pédale du centre. Le freinage est ainsi optimal et offre une précision au millième de seconde. Il possède 5 pas de vis pour s'adapter à tous les cockpits possibles.

Grâce à ce kit, vous profitez d'un système Hybrid Drive pour un gain de puissance de 70% !

Rappelons que ce volant est compatible avec PC et Xbox. Si vous avez une PS4 ou une PS5, nous vous conseillons de vous tourner vers un autre volant Thrustmaster avec pédalier à prix mini : le volant Thrustmaster T150 RS. Il est en ce moment disponible pour seulement 159,99€ au lieu de 189,99€.

