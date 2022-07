Un vidéoprojecteur Philips Neopix à prix cassé chez Darty !

On a trouvé chez Darty une offre très intéressante pour vous : le vidéoprojecteur Philips Neopix Ultra 2 TV+ à prix mini ! Pour découvrir tous les détails sur cette réduction de 100€ et sur le vidéoprojecteur en question, consultez notre article.

Profiter de l'offre chez Darty

Et si vous terminiez ce week-end en faisant une bonne affaire ? On a trouvé une super offre chez Darty ! Rendez-vous vite sur le site de l'enseigne et vous pourrez profiter d'un vidéoprojecteur Philips Neopix Ultra 2 TV+ avec une réduciton incroyable de -100€ ! L'appareil se retrouve ainsi sous la barre des 400€, à seulement 399,99€ au lieu de 499,99€.

La livraison est gratuite et il est entretenu et réparé en illimité pour tous les clients Darty Max.

Fiche technique et avantage du vidéoprojecteur

Grâce à ses LED scellées uniques, le vidéoprojecteur NeoPix Ultra TV+ vous offre 75% de luminosité en plus pour des couleurs incroyables et des contrastes marqués. Le vidéoprojecteur est doté d'Android TV et vous permet donc de profiter des plateformes de streaming comme Hulu, Disney+ ou encore Netflix. Autre avantage de taille, il est compatible avec l'assistant Google et peut donc être contrôlé par commande vocale.

Il est également compatible avec Google Chromecast et vous permet de diffuser les contenus de votre smartphone ou de votre tablette directement sur votre mur sans avoir besoin d'un quelconque câble.

Adapté pour toutes les surfaces, il propose la correction de la distorsion trapézoïdale et un zoom numérique. Vous évitez les images déformées et vous pouvez profiter de vos contenus dans les meilleures conditions.

Sur sa fiche technique, on trouve ainsi :

la résolution Full HD 1080p

Des contrastes à 3000

Une distance de projection de 80 à 200m

Un rapport de projection de 1.4:1

Une focale standard

Des hauts-parleur

1 HDMI et 1 USB

Vous êtes intéressé par cette offre ? Rendez-vous vite chez Darty ! L'offre est, en effet, valable dans la limite des stocks disponibles et elle est déjà n°1 des ventes sur le site.