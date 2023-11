Alors que tout le monde pensait que les smartphones Huawei ne pourraient bientôt plus utiliser d’applications Android, le constructeur chinois a remis les pendules à l’heure. Dans un communiqué officiel, le constructeur précise en effet qu’en dehors des applications Google, toutes les applications disponibles sur Android le seront également sur ses prochains smartphones. En effet, Harmony OS NEXT ne sera pas lancé à l’internationale.

Il y a quelques jours, on pensait le divorce entre Huawei et Android définitivement acté. Le timing semblait adéquat : des années après la mise en place de l’embargo américain contre le constructeur chinois, ce dernier s’était démené pour sortir son propre système d’exploitation, à savoir Harmony OS. Celui-ci maintenait toujours un lien avec Android, puisque basé sur AOSP (Android Open Source Program). Mais tout a changé cet été, lorsque Huawei a dévoilé la prochaine étape de sa transition : HarmonyOS NEXT.

Contrairement à son ancêtre, HarmonyOS NEXT n’est pas basé sur AOSP. Tout le monde, Phonandroid compris, a alors tiré la même conclusion : les applications Android ne tourneront plus sur les prochains smartphones Huawei. Il faut dire que la firme n’avait pas pris soin de préciser ce détail pourtant important pour les utilisateurs du monde entier. Dans un communiqué officiel, celle-ci a fini par rectifier le tir.

Les applications Android fonctionneront toujours sur les prochains smartphones Huawei

Ainsi, un détail essentiel a été omis lors de la présentation de HarmonyOS NEXT : le système d’exploitation ne sera pas disponible à l’internationale, seulement en Chine. Du moins à son lancement. Autrement dit, les utilisateurs français et ailleurs dans le monde achetant un smartphone Huawei après le déploiement de HarmonyOS NEXT pourront toujours faire tourner des applications Android, en dehors des services Google, conformément à l’embargo.

Les smartphones en dehors de Chine seront toujours livrés avec EMUI, la surcouche officielle de Huawei, qui intègre le support des applications Android et des services Huawei (HMS). Il faudra donc passer par sa propre boutique d’application, ou télécharger le fichier APK correspondant en cas de besoin. Difficile en revanche d’affirmer que Huawei n’imposera jamais HarmonyOS NEXT à l’internationale, ni comment la situation avec l’administration américaine va évoluer.

