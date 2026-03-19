Un simple site web suffit à pirater votre iPhone avec cet outil redoutable

Un nouvel outil de piratage fait craindre une vague d’attaques massive. Il peut prendre le contrôle d’un iPhone en quelques secondes. Une simple visite sur un site web peut suffire.

Les menaces visant les smartphones se multiplient à une vitesse folle. Les logiciels espions sont devenus plus discrets et plus efficaces. Certains peuvent accéder aux messages, aux photos ou à la localisation sans être détectés. Des attaques récentes ont montré que même les protections intégrées aux iPhone peuvent être contournées par des outils très avancés.

Ces dernières semaines, plusieurs découvertes ont confirmé cette tendance. Des chercheurs ont notamment mis en évidence des outils capables d’exploiter directement des failles du système. Certains kits regroupent des dizaines de vulnérabilités pour infiltrer un appareil. D’autres malwares peuvent être diffusés via de simples liens envoyés par message. Ces méthodes rendent les attaques plus faciles à déployer à grande échelle.

DarkSword permet de pirater des iPhone sous iOS 18 via un simple site web piégé

Un nouvel outil baptisé DarkSword inquiète particulièrement les experts en cybersécurité. Cette technique permet de compromettre un iPhone simplement en visitant un site web infecté. Elle cible principalement les appareils fonctionnant sous iOS 18, encore présents sur une part importante du parc mondial. D’après les analyses publiées sur le blog de Google Cloud, cette méthode peut être utilisée à grande échelle sans interaction de l’utilisateur.

Une fois activé, l’outil peut récupérer de nombreuses données sensibles. Cela inclut les messages, les photos, l’historique de navigation ou encore les contenus d’applications comme WhatsApp ou Telegram. Il peut aussi accéder aux notes, au calendrier et même aux données de santé. Contrairement à certains logiciels espions classiques, DarkSword n’installe pas de programme visible. Il utilise des processus système légitimes pour agir discrètement.

Autre point inquiétant, cet outil circule déjà entre plusieurs groupes de pirates. Son code a été retrouvé directement accessible sur certains sites compromis, ce qui facilite sa réutilisation. Cela signifie que des cybercriminels peuvent l’adapter rapidement pour mener de nouvelles attaques. Apple a déployé des mises à jour de sécurité pour corriger ces failles, mais de nombreux appareils restent exposés. Les utilisateurs qui n’ont pas installé les dernières versions d’iOS sont les plus vulnérables face à cette menace.