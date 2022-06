Un siège gaming Kira Nagamaki à prix cassé chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de -24% sur un siège gaming Kira Nagamaki rouge et noir. Retrouvez tous les détails de l'offre et de nombreux autres modèles de siège gaming à prix mini dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous aimez jouer pendant des heures, mais vous en avez marre d'avoir mal au dos et d'être mal installé ? Investissez dans un bon siège de gaming. Et bonne nouvelle : grâce à la Fnac, vous allez pouvoir vous procurer un siège gaming sans vous ruiner.

L'enseigne vous propose par exemple un siège gaming Kira Nagamaki rouge et noir avec une réduction de -24%. Le siège se retrouve ainsi à seulement 129,99€ au lieu de 169,99€. Une aubaine pour ce siège aux nombreuses qualités. Il propose notamment un dossier inclinable jusqu'à 135°, un mécanisme à bascule, des accoudoirs fixes, des coussins lombaires et cervicales et une hauteur d'assise réglable.

En prime, pour tout achat de ce siège, la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement pour Deezer Premium et 1 mois d'abonnement pour BrutX.

Jusqu'à -25% sur une large sélection de siège gaming

Vous n'êtes pas convaincu par ce siège ? Pas de problème ! La Fnac vous propose plusieurs offres à prix mini :

Pour profiter de l'une de ces offres exceptionnelles, vous devez vous rendre très vite chez la Fnac. Les stocks sont, en effet, limités. Chez l'enseigne, vous trouverez également de nombreux autres bons plans à prix cassé pour les soldes d'été !