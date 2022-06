Un procès menace Samsung, le MacBook Air M2 présenté, le récap

Un procès menace Samsung et toute l'industrie des smartphones Android. Une firme accuse en effet le leader de la téléphonie d'avoir volé une technologie. En parallèle, Apple a présenté le nouveau MacBook Air avec puce M2 et un vidéaste révèle le montant qu'il faut dépenser pour arriver au niveau max dans Diablo Immortal.

Trop occupé à découvrir les dernières nouveautés sorties sur Netflix ce week-end, ou à regarder le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous résume tout ce qu'il s'est passé hier.

Samsung est accusé d'avoir volé une technologie de prédiction de l'autonomie

K. Mizra LLC, une société d'octroi de licences de brevets, affirme que Samsung a volé un sytème qui permet de prédire l'autonomie restante d'un smartphone en se basant sur les habitudes de l'utilisateur. La firme a déposé une plainte à l'encontre du constructeur sud-coréen. L'entreprise assure que “les appareils mobiles Samsung utilisant des versions plus récentes du système d'exploitation Android enfreignent la désignation allemande” . Notez que Samsung n'est pas le seul à utiliser cette technologie sur ses téléphones. Des marques comme Xiaomi et Google utilisent également l'outil.

Tout savoir du procès qui menace Samsung et toute l’industrie des smartphones Android

Apple dévoile le MacBook Air M2

Comme prévu, Apple a profité de la WWDC 2022 pour lever le voile sur le MacBook Air 2022. Fin, léger et puissant, l'ordinateur est alimenté par la nouvelle puce M2, gravée en 5 nm par TSMC. Disponible en quatre couleurs : argenté, gris, blanc et noir, le MacBook hérite de l'encoche des MacBook Pro. On y trouve aussi un Magic Keyboard et un lecteur Touch ID. Le prix de départ est fixé à 1499 euros.

Tout savoir sur le MacBook Air M2

Il faut dépenser plus de 100 000 euros pour atteindre le niveau maximal dans Diablo Immortal

Un Youtubeur a calculé combien il faudrait en loot box pour augmenter au niveau maximal son personnage dans Diablo Immortal. De plus, il affirme qu’il n’est pas possible d’atteindre le niveau le plus élevé dans le jeu sans débourser de l'argent. En effet, les joueurs devront acheter des objets légendaires une fois qu’ils seront venus à bout de la barre d’expérience. Sans sortir son portefeuille, l'évolution vers le sommet est presque impossible.

Blizzard oblige les joueurs de Diablo Immortal qui veulent s'améliorer à repasser à la caisse