Un prix mini pour un max de gigas avec les promos sur les forfaits Prixtel

Pendant encore quelques jours, vous pouvez profiter des forfaits Prixtel à prix cassé ! Vous pouvez par exemple bénéficier de 50Go pour seulement 4,99€/mois ou encore de 140Go pour 9,99€/mois. Retrouvez toutes les offres ci-dessous.

Jusqu'au 28 mars prochain (inclus), Prixtel vous propose des offres que vous ne verrez pas chez tous les opérateurs. L'enseigne propose en effet ses 3 forfaits à prix très réduit ! Vous pouvez ainsi profiter d'un forfait avec une large enveloppe d'Internet mobile, et ce, sans vous ruiner.

En vous rendant dès maintenant sur le site de Prixtel, vous avez ainsi accès aux offres suivantes :

Le forfait Le petit avec de 50Go à 70Go disponible à partir de 4,99€/mois.

Le forfait Le grand avec de 100Go à 140Go disponible à partir de 6,99€/mois.

Le forfait Le géant avec de 140Go à 200Go disponible à partir de 9,99€/mois.

Maitrisez votre budget grâce aux forfaits modulables Prixtel

Prixtel fait figure d'OVNI dans le paysage des Télécoms, et ce, dans le bon sens du terme. Contrairement aux opérateurs classiques, l'enseigne commercialise en effet des forfaits modulables dont le tarif s'adapte à votre consommation de data. Chaque mois, vous payez votre forfait en fonction de l'Internet mobile que vous avez consommé.

Ainsi, avec le forfait Le petit, vous payez :

4,99€/mois la première année, puis 9,99€/mois si vous consommez moins de 50Go.

7,99€/mois la première année, puis 12,99€/mois si vous consommez entre 50 et 60Go.

9,99€/mois la première année, puis 14,99€/mois si vous consommez entre 60 et 70Go.

Avec le forfait Le grand, vous payez :

6,99€/mois la première année, puis 12,99€/mois si vous consommez moins de 100Go.

9,99€ la première année, puis 15,99€/mois si vous consommez entre 100 et 120Go.

12,99€/mois la première année, puis 18,99€/mois si vous consommez entre 120 et 140Go.

Enfin, avec le forfait Le géant, vous payez :

9,99€/mois la première année, puis 15,99€/mois si vous consommez moins de 140Go.

12,99€/mois la première année, puis 18,99€/mois si vous consommez entre 140 et 170Go.

15,99€/mois la première année, puis 21,99€/mois si vous consommez entre 170 et 200Go.

Tous les forfaits Prixtel incluent également les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Unione européenne et les DOM. Plus haut de gamme, le forfait Le géant inclut en prime les appels illimités vers les USA et le Canada. Avec ce forfait, vous pouvez aussi profiter de la 5G en souscrivant l'option payante 5G à 5€/mois.

Attention, rappelons que ces prix exceptionnels ne sont valables que jusqu'au 28 mars prochain (inclus).

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.