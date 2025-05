Un Pixel 6a prend feu spontanément au milieu de la nuit, faut-il avoir peur des Pixel A de Google ?

Un internaute a échappé de peu à un drame alors que son Pixel 6a a pris feu en pleine nuit sans raison apparente. Des incidents similaires se sont déjà produits récemment avec des smartphones de la gamme.

La hantise de beaucoup de détenteurs de smartphones est de le faire tomber puis de constater en le ramassant que l'écran est brisé. Mais il y en a une autre que l'on garde plus où moins consciemment dans un coin de la tête : celle de voir notre appareil prendre feu. C'est déjà arrivé de nombreuses fois, par exemple lors d'un vol Air France où un mobile en charge s'est mis à brûlé sans que l'on sache pourquoi.

Ici, la personne concernée était chez elle. Plus précisément dans son lit, en train de dormir. L'internaute zaliver raconte son histoire sur Reddit : “Mon Pixel 6a a pris feu au milieu de la nuit. Il était en train de charger sur ma table de nuit. Heureusement, j'ai le sommeil plutôt léger et je me suis réveillé lorsque j'ai entendu la batterie commencer à dégager des gaz chauds. Environ 2 secondes plus tard, il y avait une boule de feu sur ma table de nuit“.

Le Pixel 6a de cet internaute part en flammes durant la nuit

Plus de peur que de mal heureusement. L'homme a pu étouffer les flammes avant de jeter le smartphone dans les toilettes pour éviter que le feu reprenne. Ce n'est pas la première fois que la gamme Pixel A de Google est sujette à ce genre d'incident. Il y a quelques mois, plusieurs personnes constataient que les batteries de leur Pixel 6a gonflaient, ce qui est augmente fortement les risques d'incendie. Sauf que là, zaliver dit n'avoir rien vu de tel.

La seule chose que l'on sait pour le moment, c'est que le smartphone était branché à un chargeur tiers, sans que sa marque soit précisée. Zaliver rappelle cependant qu'il s'en servait depuis un an ou deux sans aucun problème, et que seul le mobile a pris feu, pas le chargeur qui est resté intact. L'internaute est en ce moment en discussion avec Google afin de comprendre ce qu'il s'est passé.

Les Pixel A de Google ont-ils un problème de batterie ?

Au-delà de la mésaventure de zaliver, une question plus globale se pose : est-ce qu'un Pixel A a plus de chances de prendre feu qu'un autre ? Il ne faut pas oublier que d'autres modèles de la gamme ont connu des soucis laissant présager le pire. Google a récemment mis en place un programme de remplacement de la batterie des Pixel 7a après plusieurs témoignages attestant qu'elle gonflait.

On se rappelle également de la mise à jour des Pixel 4a début 2025, diminuant fortement la capacité de la batterie et la vitesse de recharge. Google n'a jamais expliqué le pourquoi de cette décision, mais beaucoup y ont vu le signe que la firme de Mountain View voulait éviter les soucis de gonflement, et donc par extension d'incendie du smartphone.

Et n'allez pas croire que tout cela ne concerne que les anciens modèles. Le Pixel 9a pourrait également être touché. Rappelez-vous que les précommandes du mobile ont été repoussées à cause d'un “souci sur un composant“. Selon certains, c'est parce que le Pixel 9a aurait des problèmes de surchauffe. Une hypothèse renforcée par le fait qu'il a introduit un système diminuant progressivement l'autonomie et la vitesse de recharge de la batterie au fil du temps.

Google y voit un moyen de prolonger la durée de vie du composant, d'autres un aveu à demi-mot que les risques de gonflement et/ou de prendre feu sont connus. Il est bien sûr impossible de connaître la vérité à ce stade. Sauf situation exceptionnelle comme celle du Galaxy Note 7 de Samsung en 2016, il est impensable que l'entreprise reconnaisse publiquement un problème à grande échelle. De votre côté, n'oubliez pas de surveiller régulièrement les signes avant-coureurs telle qu'une déformation du smartphone provoquée par un gonflement de la batterie.