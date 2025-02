Pixel 4a : les galères n’en finissent plus, une mise à jour controversée sabote les batteries

Google a récemment déployé une mise à jour logicielle inattendue pour le Pixel 4a, déclenchant une vague de frustrations chez les utilisateurs.

Selon des analyses techniques, cette mise à jour controversée dont nous avions déjà parlé le mois dernier réduit drastiquement la capacité de la batterie sur certains appareils. En cause : une baisse de la tension maximale autorisée, passant de 4,45 V à 3,95 V pour les batteries fournies par le fabricant Lishen. Résultat, la capacité utilisable chute de 44 %, et la vitesse de charge est divisée par deux. Des fonctionnalités comme le Chargement Adaptatif ou l’estimation du temps de charge ont également été désactivées. Ces modifications ciblent spécifiquement les modèles équipés de cellules Lishen, contrairement à ceux dotés de batteries ATL, épargnées par ces restrictions.

Le déploiement a été réalisé via un Emergency Maintenance Release (EMR), un processus accéléré évitant les validations habituelles. Une précipitation qui explique les incohérences persistantes, comme l’affichage erroné du pourcentage de batterie ou l’absence de mise à jour des courbes de charge.

Un correctif aux conséquences lourdes

Cette intervention surprise interroge, d’autant que le Pixel 4a, commercialisé il y a six ans, n’était plus prioritaire pour Google. Les spéculations pointent vers un risque sécuritaire lié aux cellules Lishen, bien que l’entreprise n’ait fourni aucune explication officielle. Des commits de code source révèlent que la mise à jour a été compilée manuellement, sans automatisation, et que les détails techniques restent opaques, même en interne.

Par ailleurs, Google a supprimé les anciennes versions logicielles de ses serveurs, empêchant les utilisateurs de revenir en arrière. Seule consolation pour les possesseurs de batteries ATL : un avertissement s’affichera après 800 cycles de charge, sans restriction de performances.

Si l’intention de Google était de prévenir des incidents, le manque de transparence et l’impact fonctionnel rendent le remède presque pire que le mal. Les concernés peuvent demander un remplacement gratuit de leur batterie… à condition de vivre aux États-Unis ou au Japon. Pour les autres, le Pixel 4a risque de rejoindre prématurément la liste des appareils obsolètes.

Cette situation soulève des questions sur la gestion des mises à jour logicielles à long terme. Entre sécurité et expérience utilisateur, où placer le curseur ? Les commentaires de Google se font toujours attendre.