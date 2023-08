Panique à bord, une batterie de smartphone s’enflamme en plein vol Air France

Une batterie de mobile en charge s'est enflammée pendant un vol Air France, mettant en branle le personnel de bord pour contenir ce qui aurait pu dégénérer en incendie bien plus grave qu'au final.

Il y a des phrases qu'on ne veut jamais entendre dans un avion en vol. Et on ne parle pas de “Zut, j'ai oublié les clés sur la porte de l'appart” (même si c'est très gênant). Marie-Cécile Zinsou, présidente de la fondation Zinsou pour l'art contemporain à Ouidah au Bénin, est en classe Affaires dans l'A330 d'Air France reliant Paris-Charles de Gaulle à Accra, la capitale du Ghana. Soudain, elle entend : “Ça fume, ça va exploser !”. Elle regarde immédiatement par le hublot et se dit que si l'avion est en feu, il est beaucoup trop haut pour qu'ils aient une chance de s'en sortir.

Heureusement, la fumée n'émane pas de l'airbus, mais de la batterie du smartphone de son voisin. Le téléphone est en charge et son propriétaire s'est rapidement rendu compte de ce qui était en train de se passer. Une des membres du personnel de bord se souvient : “Environ trois heures après le décollage, je sens une odeur de combustion de composant électronique. Après avoir vérifié mon matériel, je me lève et commence à regarder autour de moi”.

Une batterie de mobile s'enflamme dans un avion, l'équipage réagit instantanément et éteint le feu

À partir de là, tout va très vite. Le chef de cabine récupère le téléphone. Ses collègues le suivent au niveau de l'intercabine, moins exposée. Tous ont revêtu des cagoules antifumée argentées. En quelques secondes, le mobile est posé au sol et 2 ou 3 extincteurs sont vidés dessus. Des hôtesses de l'air font des allers-retours avec des sceaux à champagne remplis d'eau (rappelez-vous que ça se passe en classe Affaires).

Le pire a finalement été évité grâce à la réactivité de l'équipage, “formé et entrainé régulièrement à ce type de situation” rappelle Air France. La compagnie précise également que “la sécurité du vol n’a jamais été mise en cause”. L'avion a d'ailleurs atterri sans retard au Ghana. Derrière le rideau qui sépare la classe Affaires du reste de l'appareil, personne ne s'est douté de rien. On ne sait pourquoi la batterie de mobile a pris feu. Il y a quelques années, c'est une batterie externe qui s'enflammait dans un A320, là aussi sans raison apparente.

Source : Le Figaro