Un PC portable Asus Chromebook Flip à moins de 400€ chez Darty !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de -42% sur un Chromebook Flip Asus. Retrouvez tous les détails de cette offre et les avantages du PC portable dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

Rendez-vous dès maintenant chez Darty pour profiter d'une offre incroyable : un PC portable Asus Chromebook Flip disponible pour moins de 400€ grâce à une réduction exceptionnelle de -42%. Oui, vous avez bien lu, Darty vous propose le PC portable presque à moitié prix !

Vous pouvez ainsi vous procurer l'ordinateur portable pour seulement 399,99€, contre 699,99€ habituellement.

Un PC portable tactile et des charnières à 360°

Avec le PC portable Asus Chromebook Flip, vous profitez d'un ordinateur parfait pour toutes vos activités du quotidien. Il vous permet de faire du traitement de texte pour travailler, mais aussi de surfer sur Internet ou encore de regarder du streaming. Pour ce faire, il intègre un système Chrome OS performant avec un processeur Intel Core m3-8100Y, une carte graphique Intel HD graphics 615, 8Go de RAM et 128Go de stockage eMMC.

Il offre ainsi une expérience utilisateur fluide et immersive et représente l'alternative parfaite aux ordinateurs Apple ou Windows pour les étudiants et les travailleurs. Il va vite, propose une image de qualité ET offre un écran tactile avec des charnières à 360°.

Vous pouvez ainsi utiliser l'ordinateur dans toutes les positions et utiliser l'écran grâce à la fonction tactile, comme si vous aviez une tablette haut de gamme.

Tout savoir sur le PC portable

Côté connectivité, l'Asus Chromebook Flip propose également :

1 USB 3.1 Type A

2 USB 3.1 Type C

Une prise casque/microphone

Une carte WiFi 802.11ac

Précisons finalement que si vous achetez le PC portable avec une Bbox de Bouygues Telecom avant le 31 mai prochain, vous pouvez profiter d'une remise supplémentaire de -50€. In fine, vous profitez du PC pour seulement 349,99€.