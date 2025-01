Un PC gamer pour moins de 1000 € ? C’est possible avec les soldes MSI !

Les soldes d’hiver sont là, et MSI frappe fort ! Jusqu’au 4 février, profitez de réductions sur une sélection de PC portables qui allient performances et prix mini. On vous explique tout.

C’est la période parfaite pour changer de PC portable sans exploser votre budget. Jusqu’au 4 février, MSI vous propose des réductions très intéressantes sur ses modèles phares. Que vous soyez gamer, étudiant, ou adepte de bureautique, il y a forcément un PC qui vous correspond. On fait le tour des meilleures affaires !

Cyborg 15 A13VFK-1620FR : une remise qui fait rêver

Pour ces soldes d’hiver, le Cyborg15A13VFK-1620FR passe sous la barre des 1000€ et se retrouve disponible pour seulement 959€ au lieu de 1299€. À ce prix, vous repartez avec une machine robuste et polyvalente, prête à tout : jeux, montage vidéo ou streaming.

Avec son processeur Intel Core i5 de 13e génération, ce modèle est conçu pour gérer des tâches exigeantes avec fluidité. Associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, il offre des graphismes de qualité, que ce soit pour jouer aux derniers titres AAA ou travailler sur des logiciels de création 3D. Le design du Cyborg se démarque aussi. Son châssis translucide lui donne un style futuriste, parfait pour les utilisateurs qui aiment allier esthétique et performance. De plus, son écran Full HD à 144 Hz garantit une expérience visuelle fluide, idéale pour les gamers. Vous cherchez une machine performante et stylée ? Le Cyborg 15 est un choix évident.

Modern 15 B12MO-869FR : la simplicité efficace

Vous avez un budget serré ? Le Modern 15 B12MO-869FR est fait pour vous. Ce modèle compact et léger est parfait pour un usage quotidien. À moins de 450€, il offre un excellent rapport qualité-prix. Pendant les soldes d’hiver, il est en effet disponible pour 449€ au lieu de 499€.

Avec son processeur Intel Core i3 de 12e génération et sa carte graphique Intel Iris Xe, ce PC est idéal pour la bureautique, les études ou encore les tâches multimédia légères. Il est conçu pour être efficace sans faire exploser les coûts. L’écran Full HD de 15,6 pouces offre une bonne qualité d’image, tandis que le châssis en aluminium assure à la fois légèreté et robustesse. Pesant seulement 1,75 kg, ce PC est un compagnon parfait pour les déplacements. Et avec son clavier rétroéclairé blanc, travailler de jour comme de nuit devient un jeu d’enfant. Le Modern 15 est une solution polyvalente et abordable qui vous suivra partout.

Katana 17 B13UDXK-1051FR : la puissance à prix réduit

Enfin, pour les gamers exigeants, MSI propose aussi le Katana 17 B13UDXK-1051FR à 1329€ au lieu de 1499€, une machine redoutable, surtout à ce prix. Avec une réduction de 170€, c’est le moment de craquer pour ce modèle XXL taillé pour les performances.

Derrière son design massif se cache une bête de puissance. Ce modèle est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération et d’une carte graphique NVIDIA RTX 3050, capable de faire tourner les jeux les plus récents avec des graphismes détaillés. Mais ce n’est pas tout. L’écran de 17,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assure une immersion totale. Parfait pour les joueurs qui recherchent fluidité et précision. Grâce à sa mémoire DDR5 et son système de refroidissement avancé Cooler Boost 5, vous pourrez enchaîner les heures de gaming ou de streaming sans ralentissement. Le Katana 17 s’adresse aux gamers qui veulent de la puissance et du confort dans un format grand écran.

Qu’il s’agisse du Cyborg, du Modern, ou du Katana, MSI propose des réductions sur une large gamme de modèles. Une occasion parfaite pour découvrir la qualité de cette marque reconnue à prix réduit. Mais attention, ces offres sont limitées dans le temps ! Vous avez jusqu’au 4 février pour en profiter. Alors, prêt à faire une belle affaire ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.