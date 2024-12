Un Noël de gamer : MSI casse les prix avec jusqu’à -30% et Diablo IV offert

Pour Noël, MSI propose des réductions jusqu’à -30% sur une sélection de PC portables performants. Et ce n’est pas tout : certains modèles éligibles incluent le célèbre jeu Diablo® IV et son extension Vessel of Hatred™, offerts. Découvrez les offres ci-dessous.

À l’approche des fêtes de fin d’année, MSI marque le coup avec des promotions irrésistibles sur une sélection de ses PC portables haut de gamme, allant jusqu’à -30%. Et ce n’est pas tout : pour tout achat d’un modèle éligible, le célèbre jeu Diablo® IV ainsi que son extension Vessel of Hatred™ sont offerts. Une occasion en or pour se faire plaisir ou gâter un proche avec des machines performantes tout en plongeant dans l’univers captivant de ce jeu légendaire.

Une remise de 100€ sur le MSI Thin A15 B7UC-289FR

Dans le cadre de ces promotions de fin d’année MSI, le PC portable Thin A15 B7UC-289FR est actuellement proposé au prix exceptionnel de 699€, soit une réduction de 100€ par rapport à son prix initial de 799€. Cette offre limitée est une opportunité idéale pour s’offrir un PC portable puissant, conçu pour répondre aussi bien aux besoins des joueurs qu’à ceux des professionnels en quête de performance et de polyvalence.

Avec son processeur AMD Ryzen™ 5 7535HS et sa carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, ce modèle garantit une expérience fluide, que ce soit pour le gaming ou les applications exigeantes. Son écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz offre une excellente qualité d’image, tandis que ses 16 Go de RAM DDR5 et son SSD de 512 Go assurent une rapidité et un espace de stockage adaptés aux usages modernes. Légèrement conçu avec un châssis en aluminium, il allie robustesse et portabilité, parfait pour un quotidien actif.

Une promotion de 100€ sur le MSI Katana 15 B13VGK-1686FR

Les promotions de fin d’année MSI incluent également le Katana 15 B13VGK-1686FR, proposé à 1299€ au lieu de 1399€. Ce modèle puissant combine élégance et performances pour répondre aux besoins des gamers et des utilisateurs exigeants. Avec une réduction de 100€, c’est l’occasion idéale d’acquérir un PC portable haut de gamme à un tarif attractif.

Ce Katana 15 brille par ses spécifications techniques : processeur Intel® Core™ i7-13620H de 13ᵉ génération, carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 avec 8 Go de GDDR6, et un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz pour une fluidité et une qualité d’affichage remarquables. Avec ses 16 Go de RAM DDR5 et son SSD PCIe Gen4 de 512 Go, il offre des performances rapides et fiables. Robuste et conçu avec soin, ce PC est équipé d’un clavier gaming à rétroéclairage, d’un système audio Nahimic 3 pour une immersion sonore complète et d’une connectivité avancée grâce au Wi-Fi 6E et au Bluetooth 5.3.

Une réduction de 300€ sur le MSI Pulse 16 AI C1VGKG-010FR

Enfin, pour ces fêtes de fin d’année, le Pulse 16 AI C1VGKG-010FR voit également son prix chuter à 1399€ au lieu de 1699€, soit une remise de 300€. En prime, MSI propose le jeu Diablo® IV et son extension Vessel of Hatred™ offert pour tout achat de ce PC portable.

C’est une occasion en or pour les passionnés de gaming à la recherche de performances exceptionnelles. Le Pulse 16 AI C1VGKG-010FR propose en effet un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H très efficace. Sous le capot, on trouve également une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 avec 8 Go de GDDR6. Une fiche technique parfaite pour faire tourner les jeux exigeants et exécuter les tâches créatives avancées. Doté d’un écran QHD+ de 16 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une couverture de 100 % de l’espace DCI-P3, il offre une qualité d’affichage remarquable. Aussi puissant que rapide, il propose aussi 16 Go de mémoire DDR5, extensibles à 64 Go, et un SSD rapide de 512 Go. Enfin, le Pulse 16 se distingue également par son clavier RGB à 24 zones, son système audio immersif Nahimic 3 et une connectivité de pointe, incluant le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Une machine prête à relever tous les défis, aussi bien ludiques que professionnels.

Des fêtes sous le signe de la performance avec MSI

Avec ses promotions de fin d’année, MSI frappe fort en offrant des réductions allant jusqu’à -30% sur une sélection de PC portables haut de gamme et en ajoutant une touche festive avec l’inclusion du jeu Diablo® IV et de son extension Vessel of Hatred™ pour certains modèles.

Que vous soyez un gamer à la recherche d’une machine pour faire tourner vos jeux favoris ou bien un professionnel souhaitant un PC capable de vous suivre dans toutes vos activités, vous trouverez votre bonheur dans ces promotions MSI :

Chacun de ces PC offre des caractéristiques puissantes et un design soigné, répondant à des besoins variés pour le gaming ou un usage polyvalent. Une occasion parfaite pour s’offrir ou offrir le cadeau technologique idéal cette année.

