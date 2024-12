Logitech G435 : Amazon casse le prix du casque gamer sans fil avant Noël

Voici une idée de cadeau de Noël qui peut intéresser les gamers ! À l'occasion d'une vente flash à durée limitée, le site e-commerce Amazon propose une belle réduction de 55 % sur l'achat du casque sans fil Logitech G435.

À deux semaines de la période de Noël, le géant Amazon effectue une vente flash sur un casque gamer sans fil signé Logitech. Proposé dans un coloris noir, le Logitech G435 est à 37,99 euros au lieu de 84,99 euros, soit 47 euros moins cher par rapport au prix conseillé par le site officiel du constructeur. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Conçu pour jouer sur PC, PlayStation (PS4 et PS5), Nintendo Switch et mobiles, le Logitech G435 est un casque sans fil pour gamer qui embarque notamment les technologies sans fil Lightspeed et Bluetooth. On retrouve aussi des transducteurs de 40 mm pour une restitution sonore complète, des oreillettes souples à mémoire de forme, deux microphones équipés de la technologie Beamforming afin de réduire les bruits de fond, une portée maximale de 10 mètres et une autonomie avoisinant les 18 heures. Enfin, le casque gamer de la marque suisse est compatible Dolby Atmos et Windows Sonic.