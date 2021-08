Un million de cartes bancaires piratées, le retour raté de 3dfx, voici le récap de la semaine

Un pirate a mis en ligne une gigantesque base de données de cartes bancaire pour faire sa pub, un ingénieur crée une mini-machine à miner le Bitcoin, 3dfx annonce son grand retour pour disparaître dans la foulée… Bienvenue dans le récap de la semaine !

Cette semaine, Phonandroid a fait le plein d’actus insolites. D’un côté, il y a eu cet ingénieur qui a créé une toute petite machine de minage de Bitcoin qui ne consomme que très peu d’électricité… mais qui ne rapporte aussi que 9 dollars par mois. En parlant de minage, certains constructeurs se montrent très méfiants face à la vague de GPU sur le marché, arguant que leur durée de vie est nécessairement limitée. Puis, de l’autre, on a eu la surprise d’entendre à nouveau parler 3dfx, cette entreprise leader dans les GPU à la fin des années 90, qui a disparu aussi rapidement qu’elles est arrivée. Entre tout ça, un pirate a fait la promotion de sa boutique en ligne avec une base de données d’un million de cartes bancaires et SFR a encore augmenté le prix de ses abonnements. Une semaine mouvementée, on vous dit.

Une mini-machine à miner le Bitcoin… qui ne rapporte pas grand chose

Idan Abdada a un objectif en tête : démocratiser le minage de Bitcoin pour le grand public. Pour cela, il a créé un tout petit mineur, composé d’une dizaine de ports USB sur lesquels viennent se brancher des clés équipées de puces de minage. « C’est l’un des mineurs les plus faciles à installer et à faire fonctionner, car tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur ou un portable », explique-t-il. Pour démontrer l’efficacité de son système, il s’est filmé en train de l’utiliser dans un café Starbucks, où il n’a pas à payer pour l’électricité. La vidéo est rapidement devenue virale sur TikTok. Néanmoins, il admet que « cette machine a un taux de hachage très faible ». En effet, cette dernière ne rapporte pour l’heure que 9 dollars par mois.

SFR augmente de nouveau le prix de l'abonnement Internet

« Une nouvelle offre incluant les appels illimités depuis votre box vers tous les mobiles en Europe (hors France métropolitaine) pour 3 € de plus par mois ». Voici comment SFR tente de justifier sa nouvelle hausse du prix de ses forfaits Internet. Une pratique parfaitement légale puisque l’opérateur prévient les utilisateurs un mois à l’avance. Heureusement, il existe un moyen de refuser cette énième augmentation. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur ce lien et de cliquer sur l’option « Conserver mon offre actuelle ». Il faudra alors vous connecter à votre espace client pour continuer la procédure. Cette manipulation fonctionnera jusqu’en décembre 2021, mais mieux vaut ne pas tarder : l’augmentation se fera automatiquement sur votre prochaine facture.

Les cartes graphiques spéciales minage durent moins longtemps

Suite à l’interdiction du minage de Bitcoin par le gouvernement chinois, le marché des cartes graphiques s’est retrouvé inondé de GPU spécial minage. Revendus d’occasion, leur prix est très alléchant au vu de la situation actuelle des stocks. Seulement, les acheter n’est pas nécessairement une bonne idée selon le constructeur Palit. Ce dernier explique en effet que ces cartes ont une durée de vie plus limitée, du fait de leur utilisation constante pendant des jours, et ce, dans des conditions inconnues. La firme rappelle que 9000 heures d’utilisation équivalent à perte de puissance de 10 %. D’autant que ces GPU spéciaux ne sont que très rarement présentés comme tels. Prudence, donc.

Il diffuse les numéros d'un million de cartes bancaires pour promouvoir sa boutique

Damien Bancal, chercheur en cybersécurité, a récemment fait une découverte pour le moins étonnante. Il est en effet tombé sur une gigantesque base de données regroupant les informations d’un million de cartes bancaires. Chiffres de la carte, dates de validités, CVV, nom du propriétaire et parfois même son numéro de téléphone et son adresse mail… La liste est très complète et permet à n’importe qui d’utiliser les coordonnées bancaires d’un inconnu pour effectuer ses achats. Mais ça ne s’arrête pas là, car le pirate à l’origine de la fuite a une idée derrière la tête. En réalité, cette base de données sert de promotion pour sa boutique en ligne, où il vend 2,6 millions de cartes bancaires et des numéros de sécurité sociale pour 5 euros la pièce.

3dfx fait croire à un retour miraculeux mais se rétracte juste après

Quelle étrange réapparition que celle de 3dfx cette semaine. Après 20 ans de silence, le constructeur qui était leader dans les cartes graphiques à la fin des années 1990 a posté une bien curieuse série de tweets. Dans celle-ci, un PowerPoint simpliste présente l’avenir de l’entreprise. Une nouvelle gamme de cartes graphiques ? Que nenni ! 3dfx va bel et bien proposer un nouveau modèle, mais celui-ci s’accompagne d’un smartphone, d’une télévision, d’une tablette, une enceinte Bluetooth… Bref, tout le nécessaire pour concurrencer les grands noms du secteur. Tout cela n’a donc l’air que d’une vaste blague, et il semblerait que cela soit bien le cas. Ce 6 août, la page Twitter de 3dfx a été supprimée…