Un fabricant de cartes graphiques met en garde sur l’achat de GPU utilisés pour le minage

L’effondrement du marché du minage en Chine permet de voir arriver des milliers de cartes graphiques sur le marché. Le fabricant Palit met en garde les éventuels acheteurs : ces cartes sont peut-être moins chères, mais leur durée de vie pourrait être limitée.

Ces dernières semaines, des milliers de cartes graphiques sont arrivées sur le marché. La cause est l’intervention du gouvernement chinois qui a tout simplement interdit le minage dans le Sichuan, région alors centrale dans ce business. Il serait donc tentant d’acheter un GPU utilisé dans les anciennes fermes de minage, surtout qu’elles sont vendues à des prix intéressants. Mais attention, elles pourraient avoir une durée de vie limitée.

Le fabricant de GPU Palit a en effet mis en garde les acheteurs potentiels dans les colonnes de Benchmark.pl. Ces cartes graphiques ont été utilisées dans des conditions inconnues, et on a aucune indication sur la façon dont elles ont été stockées. Plus encore, elles ont été mises à l’épreuve sept jours sur sept, vingt quatre heures sur vingt-quatre.

Des cartes graphiques qui perdent 10% de leur puissance

Palit indique que 9000 heures d’utilisation équivalent à 10% de perte de puissance. Les cartes achetées sur le marché gris ont donc toutes les chances d’être moins puissantes que les cartes neuves. Bien entendu, ce n’est qu’une moyenne, puisqu’en se procurant une ancienne carte dédiée au minage, nous n’avons aucun moyen de savoir si elle a été beaucoup utilisée ou non.

Enfin, Palit indique que les cartes dédiées au minage et vendues en ligne ne sont bien évidemment pas indiquées comme telles. Dans les faits, il faut donc être extrêmement méfiant concernant le marché de l’occasion, surtout si vous passez par des sites basés en Chine. Mieux, il faut tout simplement éviter.

Palit est bien entendu parti pris dans l’affaire et a tout intérêt que vous achetiez une carte neuve. Toutefois, il est tout de même difficile de donner tort au fabricant sur ce point. C’est vrai qu’il est tentant d’acheter une carte sur le marché gris, surtout à prix cassé. La pénurie de semi-conducteurs n’aide pas, mais mieux vaut prendre son mal en patience, ou alors attendre la prochaine série de cartes graphiques de Nvidia et AMD, qui sortiront quand la pénurie sera terminée. Du moins on l’espère.

Source : benchmark.pl