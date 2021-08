Bitcoin : il utilise l’électricité gratuite de Starbucks pour miner, mais ne gagne que 9$/mois

Idan Abada a créé sa propre machine de minage avec un objectif en tête : rendre le Bitcoin accessible à n’importe qui. Son petit appareil, composé de prises et de clés USB, consomme ainsi beaucoup moins que les fermes que l’on a l’habitude de voir. Toutefois, comme on peut s’en douter, il rapporte également beaucoup moins.

Alors que le minage de Bitcoin se démocratise de plus en plus, nombreux sont ceux qui tentent d’amener cette pratique au grand public. Idan Abada en fait partie et, après avoir fait ses débuts dans une colocation où il payait un supplément pour l’électricité, a décidé de monter sa propre entreprise. « J’ai remarqué qu’il était vraiment difficile d’acheter du matériel pour miner du bitcoin, alors j’ai créé BitcoinMerch.com », raconte-t-il. « Au début, c’était juste moi qui vendais quelques câbles et des équipements très basiques ».

Mais très vite, Idan a eu une idée : développer une petite machine de minage à bas prix accessible à tous. Dans une vidéo postée sur TikTok, on voit cette dernière à l’œuvre dans un café Starbucks, où son créateur s’est installé. « C’est l’un des mineurs les plus faciles à installer et à faire fonctionner, car tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur ou un portable », explique-t-il. « Il est alimenté par USB, et c’est à peu près tout. Tout le monde peut devenir un mineur et faire partie du monde de la cryptomonnaie ».

Tout le monde peut devenir mineur… mais pas millionnaire

« Avec les mineurs industriels, il faut un entrepôt, des lignes électriques, un système de refroidissement, c’est un tout. Si vous essayez d’en faire fonctionner une à partir de votre maison, elle sera si bruyante que vous ne pourrez plus dormir dans cette maison », souligne Idan Abada. Avec sa machine, vous n’aurez pas ce problème. Pour la modique somme de 875 dollars, vous obtenez un support avec de multiples ports USB, sur lequel on peut brancher 10 clés USB équipées de puce de minage. Un petit ventilateur vient refroidir le tout.

Moins bruyante qu’une ferme de minage donc, mais aussi, sans surprise, moins efficace. « L’inconvénient, c’est que cette machine a un taux de hachage très faible », admet Idan Abada. Selon ses calculs, sa machine produit 0,000 247 8 Bitcoin par mois. Au cours actuel de la cryptomonnaie, cela équivaut à environ 9 dollars. À cela se soustrait le coût de l’électricité qui, à Los Angeles où habite l’ingénieur, grimpe à 15,84 $… par jour. On comprend qu’il choisisse de s’installer dans un Starbucks.

