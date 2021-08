3dfx : le constructeur revient 20 ans après avec une carte graphique et un smartphone, la blague de l’année

3dfx est un nom qui parle aux plus anciens. La légendaire société spécialisée dans les cartes graphiques fait son grand retour en annonçant six nouveaux produits via un triste PowerPoint. Parmi les nouveautés, un seul GPU, une tablette, une télé… Cette annonce laisse dubitative sur la crédibilité de l'entreprise.

Si vous étiez un PCiste à la fin des années 90, le nom 3dfx vous parle forcément. Cette société spécialisée dans les cartes graphiques (les fameuses Voodoo) a disparu en 2000, rachetée par Nvidia. Mais vingt et un an plus tard, elle refait surface et annonce six nouveaux produits. La grosse surprise, c’est que les cartes graphiques ne sont plus au centre de sa stratégie. L’autre, c’est que tout à l’air d’être une vaste blague.

Le grand retour de 3dfx était au centre des rumeurs depuis quelques temps déjà, et il est désormais officiel. La firme a annoncé en “grandes pompes” son retour… via un thread Twitter parsemé de slides PowerPoint. Une stratégie curieuse et, avouons-le, un peu triste. Plus encore, cela laisse planer des doutes sur la crédibilité même de l’entreprise. Par exemple, le nom 3dfx n’a pas été déposé aux Etats-Unis et techniquement, elle n’existe pas. Plus encore, les annonces qui suivent laissent perplexes.

Admettons toutefois que cette société dise vrai et regardons en détail ce qu’elle veut nous partager. 3dfx va-t-il bien signer son grand retour ? Il y a peu de chances, à la vue des annonces.

3dfx annonce un smartphone, une télé, une tablette…

C’est donc sur Twitter qu’un document PowerPoint d’une tristesse infinie a été partagée. Au total, huit slides qui nous expliquent le pourquoi du comment. 3dfx n’existe plus depuis 2000, mais un visuel nous indique qu’en juillet 2021, la société Jansen Products (basée à San Francisco) a racheté sa propriété intellectuelle. Cependant, tout comme 3dfx, Jansen Products n’existe pas, puisqu’elle n’a pas été déposée et n’a pas de bureau dans la ville. Etrange. La seule Jansen Products que vous trouverez pour l’instant, c’est une société belge de construction…

Jansen Products explique ainsi qu’il veut surprendre le monde en remettant 3dfx sur le devant de la scène et en ne se concentrant plus uniquement sur les cartes graphiques. Six nouveaux produits sont donc dans les tuyaux. Une carte graphique Voodoo 6 PCI (!), un smartphone, une enceinte connectée, un Home Cinema, une tablette (128 Go, c’est précisé dans l’annonce) ainsi qu’une Smart TV. Rien que ça.

3dfx a un business plan trop ambitieux pour être crédible

Un plan très (trop) ambitieux justifié par le besoin de se populariser auprès du grand public. Le slide suivant laisse encore planer plus de doutes sur la crédibilité de la société. Elle affirme vouloir toucher plus de 900 000 utilisateurs, créer 300 emplois et travailler sur plus de 600 projets. Six cents. N’y allons pas par quatre chemins, il y a clairement quelque chose qui cloche dans cette annonce.

Enfin, 3dfx détaille son plan d’investissement pour le futur, indiquant vouloir investir 10% de sa R&D dans les cartes graphiques, 45% dans la mobilité et 45% dans le son. D’accord. Le dernier slide n’est qu’un visuel de remerciement qui donne une adresse mail si nous avons des questions, et nous en avons.

Supposons que le retour de 3dfx soit bien réel. Celui-ci a tout l’air d’être bancal et surtout beaucoup trop ambitieux selon les moyens investis. C’est peut-être le cas, mais la stratégie semble déjà très fragile avant même la présentation du premier produit. Cette annonce a toutefois toutes les chances d’être une vaste blague, un gros troll pour faire tourner les vieux fans en bourrique et faire écrire les journalistes. Ni Jansen Products ni 3dfx n’existent et plus encore, toute cette annonce ressemble à une parodie de comeback. Est-ce un petit malin qui a voulu égayer un peu ce morne début de mois d’août ? En tout cas, ça y ressemble beaucoup.