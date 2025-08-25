Fuyez malheureux, Metal Gear Solid Delta est une brique sur Steam Deck

Les performances de Metal Gear Solid Delta Snake Eater sur Steam Deck sont calamiteuses. Même avec les graphismes au plus bas, le framerate est instable et ne décolle pas.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater sort le 28 août 2025. Ce remake du jeu culte de Konami, lancé en 2004 sur PS2, est très attendu par les fans. Nous avons joué à ce nouveau Metal Gear Solid Delta et notre test est formel : malgré quelques défauts, le titre est dans l'ensemble réussi, ce qui lui a valu la note de 4,5/5. Mais l'expérience varie semble-t-il sensiblement en fonction de la plateforme sur laquelle vous comptez jouer.

Si vous êtes en possession d'une console portable Steam Deck, nous vous invitons à passer votre chemin. Le média spécialisé Steam Deck HQ a joué à Metal Gear Solid Delta Snake Eater sur l'appareil de Valve, et est ressorti très déçu de ses heures de jeu. La faute à une optimisation pas au niveau qui dégrade les performances du titre et empêche d'en profiter dans des conditions jugées acceptables.

Metal Gear Solid Delta presque injouable sur Steam Deck ?

“Il faut faire des sacrifices considérables pour le faire tourner [sur Steam Deck, ndlr]”, explique le testeur. “Le jeu fluctue en termes de fréquence d'images, mais il se maintient généralement entre 20 et 35 fps, selon la zone où vous vous trouvez avec les paramètres les plus bas”, précise-t-il. Même en baissant les graphismes au minimum, supprimant quasiment toutes les ombres, il a constaté des variations de framerate et un nombre limité d'images par seconde.

“En commençant le jeu, je pensais qu'il serait plus difficile de jouer en extérieur, et que certaines zones intérieures seraient plus faciles à gérer, car elles sont fermées. Cependant, j'ai constaté l'inverse, et j'imagine que c'est parce que les zones intérieures sont plus détaillées, tandis que l'extérieur est principalement consacré à la faune et aux arbres”, rapporte le média.

En passant à une définition très faible de 960 x 600 pixels, les performances sont un peu meilleures, sans être exceptionnelles. Le FSR aide à gagner quelques fps, mais ne fait pas de miracle. On espère qu'un patch viendra corriger au moins en partie ces défauts. Mais pour l'instant, on ne recommande pas l'achat de Metal Gear Solid Delta Snake Eater pour y jouer sur Steam Deck.