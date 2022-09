Un escroc vend le faux code source de GTA 5 pour 100 000$, votre Tesla livrée en cent jours, c’est le récap

GTA 5 rapporte 100000$ à un usurpateur d’identité, Tesla peut livrer ses voitures en cent jours et YouTube est le foyer d’un malware qui se propage automatiquement, c’est l’heure du récap !

GTA 6 s'est fait hacker, un gogo perd 100000 dollars

La fuite ce week-end de 90 vidéos et d’images de GTA 6 n’en finit pas de faire des remous dans le monde des gamers. TeaPot, le pirate à l’origine de cette panique générale, affirme posséder le code source du jeu, dont la sortie est prévue pour 2024. Il compte bien faire fructifier son trésor de guerre, et réclame une rançon à RockStar Games, l’éditeur de Grand Theft Auto 6. Entre-temps, un petit malin se faisant passer pour TeaPot est parvenu à profiter de la confusion et à se faire payer 5 bitcoins, l’équivalent de 100000$, pour le code source de GTA 5, qu’il n’avait évidemment pas.

Tesla livre ses voitures en cent jours

Selon les analystes, les capacités de production actuelles de Tesla permettraient à la compagnie de livrer ses voitures en un peu plus de cent jours. Certains modèles se feront cependant plus attendre que d’autres. Les clients les plus impatients éviteront ainsi de commander la Model 3 Long Range, livrée en 202 jours, ou pire encore, la Model X Long Range, livrée en un an. La levée des restrictions dues au Covid-19 en Chine fait espérer une amélioration continue de la rapidité de livraison. La compagnie automobile d’Elon Musk souhaite atteindre des délais allant de 4 à 8 semaines.

YouTube est victime d’un malware qui se propage automatiquement

Sur YouTube, les gamers sont ciblés par Redline, un malware bien connu des experts en cybersécurité. Le logiciel est omniprésent sur la plateforme de partage de vidéos. Il vise tout particulièrement les fans de jeux et se cache dans des vidéos faisant la promotion de logiciels de triche pour des jeux vidéos tels que Valorant, Forza Horizon, Lego Star Wars, ou encore Marvel’s Spider-Man. En plus d’être mal vus des éditeurs de jeux, ces logiciels se révèlent dangereux pour leurs utilisateurs, puisque sans le réaliser, ils installent le malware qui subtilisera mots de passe, coordonnées bancaires, et autres cookies de navigation. Redline se révèle de plus en plus virulent car il ne cesse d’évoluer. Il peut désormais s'exécuter automatiquement depuis les chaînes YouTube infectées.

