Google prépare un nouveau PC portable avec un système d’exploitation un peu spécial

Google pourrait bien faire son grand retour sur le marché des ordinateurs portables. Après plusieurs années d'absence, la firme de Mountain View travaille secrètement sur un nouveau laptop sous la marque Pixel, qui pourrait bien bouleverser nos attentes.

Selon des sources internes, le projet, baptisé « Snowy », a franchi un cap décisif. Android Headlines rapporte que Google a constitué une équipe dédiée au développement de cet ordinateur haut de gamme, qui se positionnera dans le segment premium aux côtés des MacBook Pro, Dell XPS et Microsoft Surface.

Les premières rumeurs sont intéressantes : un appareil comparable aux références actuelles du marché, avec une qualité de construction premium et des spécifications techniques prometteuses. Mais la vraie question qui taraude les passionnés de technologie reste simple : quel système d'exploitation embarquera-t-il ?

Android ou Chrome OS : le grand dilemme

Traditionnellement, les ordinateurs Pixel utilisaient Chrome OS. Pourtant, cette fois-ci, Google pourrait créer la surprise en misant sur Android. Un choix qui pourrait signifier une stratégie matérielle plus intégrée, où Android deviendrait le système d'exploitation universel des appareils Pixel.

Cette hypothèse n'est pas à écarter. La tendance actuelle chez Google semble orienter ses produits vers une plus grande convergence logicielle. Le Pixel Tablet a déjà démontré la capacité d'Android à s'adapter à différents formats.

Rappelons que Google n'a plus lancé de laptop depuis le PixelBook Go en 2019. Le dernier Chromebook Pixel remonte à 2015, et les amateurs de la marque attendent depuis longtemps un successeur digne de ce nom.

Pour l'heure, peu de détails ont filtré. Google garde jalousement ses secrets, mais l'excitation grandit. Un ordinateur portable Android signé Google pourrait représenter une alternative solide aux modèles existants.

Le prix ? La configuration technique ? Le design ? Autant de mystères qui alimenteront les spéculations dans les prochains mois. Ce qui est sûr, c’est que Google pourrait bien nous réserver une belle surprise avec ce Pixel Laptop, qu'il soit sous Android ou Chrome OS. Cependant, si ce dernier venait à sortir avec un système d’exploitation habituellement destiné aux smartphones, il pourrait avoir du mal à vraiment concurrencer les derniers MacBook d’Apple, ou même les PC sous Windows.