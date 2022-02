Un écran portable tactile compatible Xbox One, PS4 et Switch à prix cassé

Pendant 24 heures chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle sur le moniteur tactile 15,6″ Zeuslap. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez AliExpress

En ce moment chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : l'écran portable tactile de 15,6 pouces Zeuslap Z15ST à seulement 117€ au lieu de 140€.

Pour profiter de cette offre, vous n'avez qu'une seule chose à faire : utiliser le coupon de réduction SDFR115 lors de votre commande.

Mais attention, cette offre n'est valable que jusqu'à demain matin, à 9h. Il va donc falloir faire vite si vous souhaitez en profiter.

Jouez à la PS4, Switch ou Xbox One où et quand vous voulez

L'écran portable tactile Zeuslap est notamment doté d'une conception ultra-fine, de 10 points de toucher, d'une charge PD, de haut-parleurs doubles, d'une résolution Full HD, d'une vue large de 178° IPS,, d'un support magnétique et de 6 modes visuels.

Son design compact et sa largeur de seulement 5mm vous permettent de l'emporter partout avec vous pour en profiter n'importe où et n'importe quand. Grâce à ses 10 points de toucher, il peut supporter jusqu'à 10 doigts à la fois et peut ainsi être utilisé pour jouer à des jeux, mais aussi dessiner.

Il est également équipé du Samsung Dex mode et du mode de copie miroir afin de dédoubler votre écran d'ordinateur, de smartphone ou encore de console.

Dôté du HDR, il vous offre une qualité d'image incomparable avec les meilleurs détails possibles. Pour un confort visuel encore plus grand, l'écran tactile Zeuslap propose aussi 6 modes d'affichages : standard, vidéo, texte, jouer, RTS et FPS. Il propose également deux haut-parleurs intégrés de 1W avec une prise casque 3,5mm.

Côté connectivité, il prend en charge de nombreux appareils grâce à ses prises de type USB-C et sa compatibilité HDMI. Il fonctionne sans batterie et peut être alimenté par charge à l'envers avec l'appareil sur lequel vous le branchez.

Il est expédié depuis l'UE et livré avec un chargeur rapide 3.0 , une housse de support pliable et un ensemble de films protecteurs et anti-éblouissants.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.