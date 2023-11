Un designer de légende d’Aston Martin présente son incroyable buggy électrique

Ian Callum, ancien designer de légende qui a oeuvré notamment pour Jaguar et Aston Martin, vient de présenter sa dernière création : le Callum Skye, un buggy électrique unique en son genre. Faisons les présentations.

Dans le cercle très fermé des designers automobiles de légende, Ian Callum occupe une place de choix. Pour cause, l'ingénieur s'est forgé au fil des années une belle réputation, en dessinant notamment des modèles mythiques pour Jaguar et Aston Martin, comme la Jaguar Type-F ou encore la fameuse Aston Martin Vanquish, que vous avez pu apercevoir pour la première fois dans James Bond : Meurs un autre jour avec Pierce Brosnan.

Depuis, l'homme originaire d'Ecosse a quitté ces deux écuries pour fonder sa propre marque de voiture électrique baptisée en toute sobriété Callum. Et en ce mercredi 29 novembre 2023, le designer de renom vient de présenter sa toute nouvelle création : la Callum Skye. Derrière ce nom se cache un buggy électrique tout-terrain assez unique en son genre, conçu “pour le plaisir, sans tracas”.

A lire également : Huawei dévoile enfin les prix de la Luxeed 7, sa berline électrique prometteuse

La Callum Skye, un buggy électrique unique en son genre

Décrit par son créateur comme “le plus beau véhicule multi-terrain hautes performances au monde”, le Callum Skye compte marquer sa différence par son design hors-normes et sa polyvalence. Tout d'abord, le Skye est un véhicule tout terrain watté capable d'accueillir 4 passagers, grâce à son habitacle entièrement fermé et “raffiné”.

La Skye se décline en deux versions, à savoir Capable pour les amateurs de tout-terrain, et Dynamic pour les utilisateurs urbains. Les deux moutures reposent sur des roues autoportantes, une technologie qui offre une plus grande amplitude de mouvement, et par conséquent une meilleure maniabilité sur tous les terrains.

0 à 100 km/h en 4 secondes seulement

Côté dimensions, le Skye se montre assez compacte pour 4 mètres de longueur et 2 mètres de largeur, le tout pour un poids sur la balance inférieur à 1,2 tonne. Un poids plume que l'on peut sûrement attribuer à sa batterie modeste de 42 kWh, qui lui permet d'afficher 270 km d'autonomie seulement. Concernant les autres caractéristiques techniques de la voiture ou ses performances, Ian Callum reste encore mystérieux. Tout juste sait-on que la Skye sera capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en 4 secondes.

Callum ayant signé un partenariat avec Nyobolt, une société spécialisée dans les batteries haute performance, on peut s'attendre à des temps de recharge rapides entre 6 et 10 minutes. Pour l'heure, la Skye Callum est actuellement testé en Europe et le premier prototype devrait être présenté aux yeux du monde au printemps 2024. Concernant le prix, Callum vise les 100 000 £, soit près de 115 000 € après conversion.

Source : Electrek