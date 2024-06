Un Cybertruck peut-il remorquer une Tesla Model 3 tout en la rechargeant ? Réponse en vidéo

Un youtubeur a roulé avec son Cybertruck tout en tractant une Tesla Model 3 branchée sur le pickup. L'objectif est simple : recharger la voiture, mais est-ce que ça fonctionne ?

On peut faire tout un tas de choses avec un Cybertruck. Le pickup électrique de Tesla peut rouler dans l'eau par exemple, ou encore recharger une maison en électricité. Ce n'est d'ailleurs pas le seul “objet” que le véhicule peut alimenter en énergie. Comme beaucoup de modèles similaires, il est équipé de plusieurs prises permettant de prendre sur sa batterie pour en remplir une autre. Le Cybertruck en a 5 en tout. 4 de 120V avec une intensité de 20A et une de 240V et 40A. Cette dernière a ce qu'il faut pour charger une voiture électrique si le cœur vous en dit.

C'est précisément ce qu'a voulu tester le youtubeur Scottysize. Après avoir attaché une remorque au Cybertruck, il y fait grimper une Tesla Model 3 qu'il branche à la prise 240V du pickup. Une fois la charge activée depuis l'écran central de ce dernier, il part en balade tout en mesurant ce qu'il se passe au niveau des deux batteries. Au départ du trajet, la Model 3 est à 58 %. Voici les résultats après 37 km de route.

Voici ce qui arrive quand un Cybertruck tracte une Tesla Model 3 tout en la rechargeant

Commençons par le plus évident : ça fonctionne. La Model 3 a rechargé sa batterie de 5 kWh, ce qui la fait passer de 58 à 64 %. On s'en doute, le Cybertruck a pas mal souffert dans l'opération et l'échange n'est clairement pas équitable. Il perd 22 kWh d'énergie en tout, soit environ 1,7 par kilomètre parcouru. Impossible de procéder ainsi sur un long trajet donc, mais c'est envisageable si la distance est courte.

On peut imaginer une situation, rare certes, où un Cybertruck récupérerait une voiture électrique en panne et l'amènerait chez son propriétaire tout en l'alimentant un minimum pour lui permettre de rouler un peu, par exemple jusqu'à une station de recharge rapide. Au propriétaire du pickup de calculer s'il peut se le permettre.