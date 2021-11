Ce SSD est le plus rapide au monde, mais il est aussi cher que performant

Le fabricant OWC dévoile son nouveau SSD compatible PCIe 4.0. : l’Accelsior 8M2. Capable d’utiliser toute la bande passante de ce connecteur, il frôle les 64 Go par seconde, devenant le SSD le plus rapide du monde. Compatible Windows, Linux et macOS, ce SSD est proposé nu à 799 dollars ou avec du stockage interne, de 1300 dollars à 13000 dollars selon la capacité choisie.

La technologie SSD a changé notre façon de gérer les données stockées sur les ordinateurs, mais également la rapidité de traitement de ces données. La vie des monteurs vidéo notamment a fortement changé grâce aux SSD. Et celle des joueurs aussi, grâce à des temps de chargement beaucoup plus faibles et des temps de latence réduits. Si l’accessibilité des SSD a été un sujet il y a quelques années, ce n’est presque plus le cas aujourd’hui.

Presque, parce qu’il y a une forte différence de prix entre les SSD. Plus ils sont performants et plus ils sont chers, naturellement. En voici une preuve avec le dernier SSD dévoilé par la marque OWC : l’Accelsior 8M2. Ce dernier est compatible PCIe 4.0, ce qui peut paraitre léger. En effet, les performances des SSD compatibles avec ce type de connecteur ne sont pas époustouflantes. Et pourtant, OWC affirme que son nouveau bébé tire profit de « toute la bande passante possible ».

Accelsior 8M2 : un SSD aux performances très élevés et aux prix prohibitifs

La marque annonce en effet un débit en écriture qui peut atteindre les 26 000 Mo/s (soit 25,4 Go/s) quand le composant est connecté à un port PCIe 4. Le secret derrière cette performance est relativement simple : l’Accelsior 8M2 intègre 8 baies pour y connecter des SSD au format NVMe M.2. Avec 8 disques SSD installés, vous pouvez ainsi atteindre la vitesse promise. Selon OWC, un ordinateur équipé de ce système peut afficher 16 flux vidéo en 8K en même temps.

L’Accelsior 8M2 est compatible Windows, Linux et macOS. Vous pouvez ainsi l’installer sur l’un des ports PCIe du Mac Pro, par exemple. Voilà qui est intéressant. Mais il y a un hic : la facture. En effet, les prix du système sont à la hauteur de la promesse (et du public visé). Sans stockage, il est vendu à 800 dollars. Il existe évidemment des packs avec du stockage préinstallé (8 SSD identiques à chaque fois), de 2 To minimum à 64 To maximum. Les prix s’échelonnent de 1300 dollars à… 13000 dollars.

Si les professionnels peuvent être intéressés par ce système, les particuliers préféreront certainement attendre quelques mois avant de s’équiper. En effet, les premiers SSD PCIe 5 arriveront en 2022. Leurs performances n'ont pas à rougir. Et ils seront largement plus abordables.