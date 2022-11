Ubisoft revient enfin sur Steam, mais n’abandonne pas l’infâme Ubisoft Connect pour autant

Les jeux PC d’Ubisoft vont de nouveau être disponibles sur Steam, des années après que l’éditeur ait quitté la plateforme. Assassin’s Creed Valhalla sera le premier disponible. Pour autant, le studio n’abandonne pas son propre lanceur, Ubisoft Connect, ainsi que l'Epic Game Store.

En 2019, Ubisoft a pris une décision radicale sur PC. A l’occasion de la sortie de son jeu de tir The Division 2, l’éditeur avait choisi d’abandonner Steam, au profit de sa propre plateforme Ubisoft Connect (alors appelée Uplay) et de l’Epic Game Store. En 2022, les titres du studio font leur grand retour sur le lanceur de Valve.

Assassin’s Creed Valhalla sera en effet achetable sur Steam dès le 6 décembre prochain. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, puisque ce sera le jour de la sortie du tout dernier DLC du titre : « le dernier chapitre ». Ce n'est que le premier jeu à revenir sur le lanceur.

Ubisoft va sortir tous ses futurs jeux sur Steam

D’autres vont suivre, à l'image d'Anno 1800 et de Roller Champions. Cela laisse supposer que les titres futurs du studio, tels Skulls and Bones ainsi qu’Assassin’s Creed Mirage, vont aussi avoir le droit à leur fiche Steam. A noter qu’Ubisoft n’abandonne pas les autres plateformes pour autant. Ses jeux seront toujours disponibles sur l’Epic Game Store ainsi que sur l’infâme Ubisoft Connect, la plateforme propriétaire qui n’a pas la faveur des joueurs à cause de son interface mal pensée et de ses trop nombreux bugs.

A lire aussi – Assassin’s Creed Mirage : date de sortie, histoire, gameplay, tout ce qu’on sait sur le nouveau volet de la saga

A l’époque, Ubisoft avait décidé de quitter Steam pour des raisons commerciales. La plateforme de Valve, bien que très ancrée auprès du public, ponctionne 30 % sur chaque vente, une taxe jugée élevée par bon nombre d’éditeurs -dont Ubisoft- qui sont allé voir ailleurs. Pour l’instant, aucune raison officielle n’a été donnée pour ce retour, mais on peut supposer que le studio cherche à toucher le public le plus large possible sur PC. Steam, bien que contesté par les développeurs, reste le logiciel phare pour jouer sur PC.

Ubisoft n’est pas le premier éditeur a signer son come-back. EA est également revenu sur Steam quelques temps après avoir déserté, tout comme Bethesda. De ce fait, le joueur a le choix de la plateforme et il peut acheter ses jeux où bon lui semble.