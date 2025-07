SFR s’apprête à lancer une nouvelle box internet

SFR devrait être absorbé par Free et Bouygues Telecom dans quelques mois. Mais le FAI va lancer une nouvelle box internet très bientôt.

Les opérateurs télécoms français ont l'habitude de maitriser leur communication, mais cette fois, on ne sait pas quoi penser de la manière dont on a appris l'existence de la prochaine box internet SFR. Le produit a en effet été annoncé par Olivier Tailfer, Directeur Exécutif Réseaux & Services du FAI, à travers… une publication LinkedIn.

“Lors d’une session d’échanges avec l’ensemble des salariés, sur le Campus SFR et en visio, Mathieu Cocq a présenté en avant-première notre nouvelle Box, fruit du travail des équipes SFR. Je salue la mobilisation de toutes les équipes du réseau, du commerce et du marketing, qui ont mis toute leur énergie pour faire de cette Box un concentré de performances. C’est un produit maison dont nous sommes fiers et qui sera lancé dans les prochains jours”, a publié le cadre de SFR.

En plein rachat, SFR lance une nouvelle box internet

Si l'on en croit ses dires, le lancement officiel de l'appareil, et de l'offre qui lui est associée, est imminent. On peut tabler pour une annonce ne bonne et due forme dans le courant de la semaine prochaine. Le texte du message est accompagné d'une photo, sur laquelle on voit un visuel du produit. On peut donc admirer la nouvelle box SFR, posée debout et à la verticale. On constate une particularité : l'intégration d'un écran tactile, qui fait penser à une box haut de gamme. Ses caractéristiques techniques ne sont pas connues, mais on peut s'attendre à une compatibilité Wi-Fi 7.

L'ambiance est décidément bien étrange chez SFR. Altice cherche à vendre l'opérateur, en difficulté et accusant de lourdes pertes depuis de nombreuses années maintenant. Il semble que Free et Bouygues Telecom vont se partager le gâteau SFR, qui ne serait donc pas vendu en entier, mais à la part. L'objectif pour Altice est de boucler le dossier avant la fin d'année. Mais les négociations s'annoncent difficiles : réseau mobile, internet fixe, infrastructures, fréquences… il faut encore se mettre d'accord sur de nombreux points.