Xbox Game Pass : EA Play n’arrivera pas dans le Game Pass PC avant 2021

EA Play n’arrivera pas sur l’offre Game Pass PC avant l’année 2021. Microsoft l’a annoncé dans une note de blog, affirmant qu’il avait besoin de plus de temps pour l’intégrer . L’offre est déjà disponible depuis plus d’un mois pour les joueurs consoles.

L’intégration de l’offre EA Play dans le Game Pass est un gros coup pour Microsoft. Depuis novembre dernier, les joueurs possédant une Xbox One ou Series X peuvent profiter des titres du studio inclus dans leur abonnement Game Pass. Pour les joueurs PC, la chose devait être accessible le 15 décembre. Mais au lieu d’annoncer sa sortie, Microsoft a indiqué qu’elle ne serait pas disponible avant 2021.

Un retard qui ne concerne que la version PC du Game Pass et qui n’affecte en rien les joueurs consoles. Microsoft n’a pas donné de raison précise à ce report, précisant juste qu’il avait besoin de plus de temps.

« Malheureusement, nous allons devoir vous demander de faire preuve d’encore un peu de patience : nous avons décidé de repousser la disponibilité d’EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, le service arrivera donc en 2021. »

Le Game Pass, une offre majeure pour Microsoft

Ce partenariat avec EA n’est pas mis en cause. EA Play arrivera bien pour les abonnés PC et il sera possible d’accéder au catalogue de l’éditeur via l’application Game Pass sur Windows. Pour en profiter, il faudra s’abonner au service. Pour les joueurs PC, deux offres sont proposées. La première est à 10 euros par mois et donne accès au catalogue sans limite. La deuxième, l’offre Ultimate, est à 13 euros par mois comprend l’accès aux jeux sur console. En plus de cela, elle permet de jouer aux titres du catalogue Game Pass dans le Cloud via l’application Android. Notons que l’année prochaine, le Cloud sera aussi accessible sur PC ainsi que sur iOS.

EA Play est lui un service qui propose une bibliothèque de jeux de l’éditeur pour un abonnement, mais aussi des services supplémentaires comme la possibilité d’essayer des titres avant leur sortie officielle ou encore des réductions sur les achats numériques. Combinée au Game Pass, cette offre est très intéressante, le catalogue EA étant extrêmement riche.

Source : Microsoft