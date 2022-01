Télécharger Uber APK gratuit sur Android

Uber est un service de VTC à la demande. En France, l’entreprise californienne a détrôné les taxis traditionnels. Son aventure a commencé à San Francisco, dans la Silicon Valley. Connue sous son ancien nom de UberCab, c’est une plateforme de mise en relation entre les Véhicules de Tourismes avec Chauffeur (VTC) et ses potentiels clients.

Sa vocation était de simplifier la réservation en le faisant directement via un smartphone. Ayant obtenu un franc succès, la marque a procédé à l’uberisation dans plusieurs pays. L’enseigne a élargi son activité plus tard en proposant davantage de services.

Uber, kesako ?

Uber est un réseau de transporteurs lancé en 2009. C’est un pionnier mondial en matière de VTC. Nombreux ont tenté de le concurrencer, mais jusqu’à ce jour, il garde le premier rang dans ce domaine. La plateforme a généré environ 4,3 milliards de dollars en 2021. Sa communauté s’est développée, puis la société a commencé à externaliser ses activités.

Récemment, le groupe a reçu d’innombrables critiques concernant son mode opératoire et son service de réclamation. Malgré cela, la firme américaine demeure un leader dans son secteur.

Garrett Camp est le fondateur d’Uber. L’inspiration vient de sa routine quotidienne. Il s’est imaginé dans la rue en train de trouver un taxi et de le négocier sur son smartphone. Aujourd’hui, il gagne des milliards de dollars puisque des gens font appel à sa plateforme.

La société fut nommée UberCab à ces débuts, mais à la suite de l’accusation de l’agence de transport urbain de San Francisco, elle a dû l’enlever. En effet, « Cab » se traduit comme « taxi » en anglais. Diverses associations de taxis traditionnelles le poursuivent pour concurrence déloyale à la suite de cette appellation. Donc, le groupe a décidé de se nommer Uber tout court.

Comment Uber fonctionne ?

L’éditeur de cette plateforme a misé sur le long terme en facilitant toutes les fonctionnalités. Le principe est simple avec Uber. Il suffit d’utiliser l’app mobile selon la version qui correspond à votre smartphone, Android ou iOS. Pour ce faire, rendez-vous sur votre navigateur et allez dans App Store ou Google Play. Téléchargez-le et faites son installation. Vous pourrez directement commander une course après l’inscription.

– Comment s’y inscrire en tant qu’utilisateur ?

Vous voulez bénéficier de ce service ? Pour cela, il est nécessaire d’avoir une adresse mail et un numéro de téléphone. Appuyez sur l’option « Commander une course ». Complétez les informations de votre destination sur le champ « Où allez-vous ? » Une fois validée, Uber vous géolocalise pour détecter où vous êtes. Cliquez sur « Confirmer » une seconde fois pour trouver votre chauffeur.

Vous aurez une liste de conducteur à proximité et c’est à vous d’en choisir un.

Dès que c’est fait, vous avez la possibilité de suivre le trajet de ce dernier sur la carte GPS.

Avant de monter dans la voiture, comparez sa marque, son immatriculation ainsi que son modèle s’il correspond aux détails donnés sur la plateforme.

Assurez-vous également que c’est le bon coursier en vérifiant son identité.

Quand vous arriverez à destination, vous pouvez mettre un petit commentaire sur l’application par rapport aux services du conducteur. Laissez un compliment, un pourboire ou une remarque si vous le souhaitez.

– Comment s’y inscrire en tant que chauffeur indépendant ?

Deux options s’offrent à vous :

Soit vous choisissez de collaborer avec un gestionnaire de flotte. Pour ce faire :

Créez un compte chauffeur sur la plateforme en remplissant le formulaire d’inscription.

Connectez-vous et fixez un rendez-vous avec un partenaire d’Uber en cliquant ici.

Décrochez votre carte VTC en passant les examens ou en l’obtenant par équivalence.

Soit vous travaillez à votre compte. Ajoutez ces prochaines étapes aux 3 précédentes :

Fondez une société en bonne et due forme.

Immatriculez-la à la TVA. Cette opération peut durer jusqu’à 4 semaines.

Sélectionnez un véhicule parmi ceux qui sont autorisés.

Assurez votre auto. Le RC Circulation tout comme le RC Exploitation seront nécessaires.

Inscrivez-vous au registre VTC. Les partenaires d’Uber vous conseilleront dans les démarches.

Consultez la rubrique « Commande macarons » sur le registre.

Collez vos macarons et commencez à rouler.

– Comment régler une course sur Uber ?

Uber s’efforce d’assurer un paiement sécurisé pour ses clients tout en leur accordant le choix. Le moyen de paiement usuel est toujours la carte bancaire. Toutefois, si vous avez un solde Uber Cash, n’hésitez pas. Le règlement en espèces est déconseillé même si c’est possible. En tout cas, le prix du déplacement est défini à l’avance en fonction du trajet et tout se débite automatiquement du compte à l’arrivée.

Les nouvelles fonctionnalités d’Uber

Si au début, l’entreprise US s’est uniquement concentrée sur le VTC, elle a élargi sa gamme d’activités au fil des années. Aujourd’hui, il est possible de réserver un déplacement en deux ou trois roues à bord d’un vélo, d’une trottinette ou bien d’un UberAuto.

Les services de transport VTC

Pour rendre votre course agréable, Uber vous propose de choisir le mode de transport qui vous convient.

UberX : Le service UberX vous permet de profiter d’un déplacement privé. Si vous êtes pressé, cette option vous conviendra parfaitement. D’ailleurs, à la suite des mesures sanitaires actuelles, le nombre de personnes est limité à 3.

UberX Saver : Si vous voulez profiter de la balade, UberX Saver est la fonctionnalité idéale. Vous allez patienter quelques minutes, mais ferez une économie substantielle.

Uber Pool ou Uber Share : C’est une option de covoiturage qui permet aux utilisateurs de se partager une course. Ainsi, chaque passager profite d’un tarif plus bas.

UberComfort : Vous êtes en quête d’une voiture de luxe ? Cette option vous laisse choisir parmi des véhicules modernes accompagnés d’un chauffeur avec une excellente note. Votre confort sera entièrement assuré avec une petite somme en surplus.

UberBerline : il se traduit comme l’offre premium de la plateforme. Votre déplacement sera assuré par des coursiers professionnels bien noté par les utilisateurs dans une belle voiture de luxe.

Trottinette électrique : Uber vous laisse réserver des trottinettes électriques à proximité pour vos courses. C’est un moyen économique, rapide et facile d’accès.

Uber WAV : Uber n’a pas oublié les personnes qui présentent un handicap. Les conducteurs vous accompagnent quand vous montez ou descendez du véhicule, et ce, sans coûts supplémentaires de votre part.

Les autres services

Uber Green : le déplacement sera assuré par des voitures électriques. Contribuez à ceux qui tentent de diminuer la pollution urbaine en vous baladant avec des véhicules écologiques.

Uber Rent : c’est un service de location de véhicule. Pour un voyage ou une longue utilisation, elle est la mieux adaptée. Vous aurez un choix entre une panoplie de voitures pour trouver ce qui vous convient.

Uber Reserve : c’est une fonctionnalité qui permet de réserver une course jusqu’à 30 jours à l’avance. Ainsi, vous serez épargné de la longue attente.

Horaire : c’est la possibilité d’organiser les arrêts du véhicule transporteur. Cela vous évite de changer de voiture à chaque fois.

Uber Taxi : ça permet aux clients de réserver des taxis locaux via l’application.

Uber Intercity : cest l’option qui permet aux utilisateurs de parcourir des villes.

Uber Eats : Ici, ce ne sera pas des personnes qui seront transportées. En effet, vous pourrez faire vos courses ou encore commander des repas en ligne via Uber Eats. Cela témoigne d’une volonté d’élargir les offres de la firme.

Comment se calcule le tarif d’Uber ?

La somme due pour une course est définie selon plusieurs paramètres. D’abord, il y a un prix de base déterminé en fonction du trajet et de la durée. À ce prix s’ajoutent des frais de réservation. Lors des heures de pointe, les tarifs peuvent légèrement augmenter.

Un prix approximatif apparaît en bas de l’interface dès que la destination est validée par l’application. Le tarif n’est donc sûr qu’une fois que ce sera affiché sur la plateforme. En revanche, on peut affirmer avec certitude qu’il est moins cher que la concurrence.

Avis des utilisateurs de l’application Uber

Les avis des utilisateurs sont mitigés même si l’application leur est incontournable. Sur Google Play, elle fait partie des applications les plus téléchargés. Uber a obtenu une note de 3,9 /5 sur un total d’environ 9 millions d'avis.

Avantages d’utiliser Uber

Uber ambitionne d’offrir un meilleure expérience utilisateur pour ses usagers. Nombreux lui font confiance pour l’organisation de leurs déplacements hebdomadaires. Le plus intéressant est la possibilité de suivre le conducteur en temps réel grâce au GPS. Vous pourrez aussi noter la prestation du chauffeur et payer en toute tranquillité via l’application. Les clients ont le pouvoir de choisir les véhicules et les coursiers qui leurs correspondent le mieux.

Les critiques à l’encontre du service

La plateforme a reçu quelques critiques suite à des services défectueux. Vu le nombre d’utilisateurs, l’application connait quelques bugs. Certaines informations importantes ne s’affichent pas à temps. Souvent, il est difficile de trouver un chauffeur disponible dessus. De plus, on doit se préparer à quelques minutes d’attente avant que la course soit validée. Pourtant, la société se vante d’être ponctuelle et pratique. Dès fois, les courses sont annulées par les conducteurs sans motifs précis.