Twitter/X supprime une fonction qui permet pourtant de lutter contre la désinformation

Des analystes ont découvert que X/Twitter a discrètement supprimé l’option de signalement des tweets mensongers sur la plateforme australienne. Cela soulève l’inquiétude, à quelques jours d’un référendum national très clivant.

X, anciennement Twitter, est fréquemment accusé de faciliter la propagation de fausses informations. La popularité du réseau social et sa politique laxiste en matière de modération des propos laissent en effet les individus, mais aussi aux gouvernements, libres d’instiller la désinformation dans le débat social. Reset Australia a découvert qu’à quelques semaines d’un référendum sur la représentativité des aborigènes d’Australie au parlement fédéral, Twitter a désactivé une fonctionnalité essentielle qui permet de signaler les tweets diffusant des informations trompeuses.

Dans une lettre ouverte, Reset Australia exprime son inquiétude concernant une décision qui pourrait « favoriser la diffusion de fausses informations à l’approche du prochain référendum en Australie ». Les grands réseaux sociaux sont sous la pression constante des institutions et des gouvernements, ce qui les pousse à proposer toujours plus d'outils de supervision et de modération des contenus violents, abusifs ou trompeurs. En réponse, Twitter et Meta ont donc mis en place des outils et des mesures pour atténuer le problème.

Twitter supprime une fonction essentielle dans la lutte contre la désinformation

Mark Zuckerberg et Meta semblent rester fidèles à leur engagement de « faire le ménage » dans leurs services, même si Facebook a encore des progrès à faire. Mais Twitter, depuis que l’entreprise a été rachetée par Elon Musk, semble revenir sur sa parole. Non seulement l’outil de signalement de tweet trompeur a disparu en Australie, mais de plus, son déploiement partout ailleurs dans le monde a été stoppé net.

Dès son arrivée à la barre de Twitter, Elon Musk a licencié la moitié des employés, dont la majorité de l’équipe de modérateurs. Car l’homme ne s’en cache pas, c’est un partisan de la liberté de parole. Tous les propos doivent être acceptés sur la plateforme, si mensongers soient-ils. Cela dit, il sera toujours possible de signaler les contenus prônant « la haine, les abus et le harcèlement, les propos violents, la sécurité des enfants, le spam, la vie privée, l’automutilation, les médias sensibles, la violence et les identités trompeuses ».