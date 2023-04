Facebook a des progrès à faire dans la lutte contre la désinformation, selon son Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance pointe le manque de transparence de Facebook en matière de lutte contre la désinformation.

Le Conseil de surveillance de Meta est composé de 20 membres issus du monde politique ou judiciaire. Il prend des décisions concernant la modération du contenu sur Facebook, une problématique cruciale au moment où les grands noms de la technologie licencient à tour de bras tandis que la désinformation et les cyberattaques deviennent prévalentes.

Les sages du conseil de surveillance sont revenus sur les grands événements traversés par la compagnie et les utilisateurs de la plateforme, dont la pandémie de Covid-19. Cette dernière a non seulement transformé la vie des gens, mais aussi le rôle des réseaux sociaux. Selon les membres du conseil admettent, Facebook a servi de caisse de résonance aux théories les plus fumeuses concernant le vaccin et ses effets et a permis aux complotistes de propager de nombreuses contre-vérités. Les fausses informations concernant les effets des vaccins contre le Covid-19 étaient si courantes sur Facebook, que la Maison-Blanche était allée jusqu’à accuser Mark Zuckerberg de laxisme.

Facebook est pointé du doigt pour son manque de transparence vis-à-vis de la désinformation

Le conseil recommande à Meta de « commander une étude d’impact sur des fonctionnalités telles que les algorithmes de recommandation du fil d’actualité de Facebook qui peuvent amplifier la désinformation ». Par ailleurs, les sages conseillent aux dirigeants de Meta d'en publier les conclusions et d’être plus transparents sur sa politique en matière d’infox. Selon eux, la pandémie de Covid a permis à des acteurs malveillants « d’éroder les tenants de la démocratie ».

La désinformation est en effet devenue une véritable arme de manipulation de masse au niveau étatique. La Russie, entre autres pays, se livre à une véritable cyberguerre à travers les réseaux, en diffusant de fausses informations concernant l’Ukraine. Pour les membres du conseil, il est plus que temps que Meta se penche sur l’algorithme qui alimente le Fil d’actualités des membres de Facebook.