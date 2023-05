Twitter pourrait bientôt disparaître d’Europe à cause d’Elon Musk

Après le départ de Twitter des signataires du code européen de bonnes pratiques contre la désinformation, le ministre français délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, craint que le réseau social ne soit bientôt banni du Vieux continent. Selon ce dernier, il suffira d’une seule récidive pour que la plateforme soit définitivement interdite.

La semaine dernière, le commissaire européen Thierry Breton a annoncé que Twitter a quitté la liste des signataires du code européen de bonnes pratiques contre la désinformation. Autant dire que le Parlement surveille désormais de près le réseau social, surtout après qu’Elon Musk ait décidé de réactiver les comptes de nombreux utilisateurs problématiques, dont certains n’hésitent pas à propager massivement des fake news.

Cette décision pose donc la question de l’avenir du réseau social en Europe. À ce jour, toutes les options sont sur la table. « Twitter, s’il ne se conforme pas à nos règles, sera banni, en cas de récidive, de l’Union européenne », a prévenu Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Le ton est donné. « Vous pouvez vous enfuir, mais vous ne pouvez pas vous cacher », avait prévenu de son côté Thierry Breton lors de l’annonce.

L’Europe va-t-elle bientôt bannir Twitter ?

« Twitter joue un rôle important dans le débat public, mais nous ne pouvons pas prendre le risque qu’un réseau social tel que Twitter se laisse prendre en otage par les partisans de la désinformation et que, par conséquent, notre débat public, notre démocratie soient affectés », estime Jean-Noël Barrot. À l’heure où les théories du complot et les messages haineux se propagent plus rapidement que jamais sur la plateforme, difficile de ne pas partager les craintes du ministre.

En outre, celui-ci se montre beaucoup moins virulent au sujet de l’IA, alors qu’OpenAI elle-même a fait savoir que son avenir est compromis par la sévérité du RGPD. Jean-Noël Barrot, justement, juge que la position du Parlement « excessive », déclarant que ce dernier prend le risque de « faire sortir l’Union européenne de l’histoire technologique ». Selon le ministre, nous pourrions nous « enfermer dans des décennies d’assujettissement et de dépendance technologique » en cas d’interdiction.