Twitter : vous pouvez télécharger jusqu’à 2h de vidéo, les pirates se font plaisir

Elon Musk a annoncé ce 18 mai 2023 du nouveau concernant Twitter. Depuis cette date, les abonnés à Twitter Blue peuvent télécharger des vidéos d'une durée de 2h, à condition de ne pas dépasser les 8 G0. Sans surprise, plusieurs internautes ont fêté l'évènement en publiant illégalement des films complets.

Depuis son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk n'a jamais caché son ambition de transformer le réseau social en une plateforme tournée vers la vidéo. Dans un premier temps, le milliardaire a augmenté la durée limite des vidéos téléchargées à 60 minutes. Précisons que cette fonctionnalité est accessible uniquement aux abonnés Twitter Blue, la fameuse formule payante qui permet d'obtenir la précieuse pastille bleue.

Et en ce 18 mai 2023, Elon Musk a décidé d'aller encore plus loin. Sur ce compte officiel, le patron de l'oiseau bleu a confirmé que les abonnés Twitter Blue peuvent dorénavant uploader des vidéos d'une durée de 2 heures et pesant 8 Go au maximum. Notez que la définition se limite à du Full HD.

La durée des vidéos téléchargées passent à 2h

Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à la limite de 2 minutes 20 imposée aux utilisateurs non payants du réseau social. Et pour les abonnés Twitter Blue, on multiplie donc cette durée maximale par deux.

Seulement et sans grande surprise, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que des internautes abusent de cette nouvelle fonctionnalité. L'idée étant justement de mettre en lumière les déboires à venir. En effet, l'utilisateur certifié @coinbilly_ a décidé de répondre directement au tweet d'Elon Musk de la manière la plus drôle et insolente qui soit.

A lire également : Elon Musk annonce une nouvelle limite à 4000 caractères pour vos tweets

Twitter se transforme en site de streaming illégal

L'internaute a publié directement en réponse l'intégralité du film d'animation Shrek le Troisième. Précisons que le long-métrage de Dreamworks Animation dure 1h31, ce qui lui permet de rentrer pile “dans les clous” fixés par Twitter. Mine de rien, le tweet provocateur (et pénalement condamnable) de @coinbilly_ a recueilli des milliers d'impressions et des centaines de milliers d'interactions.

Cerise sur le gâteau, le tweet contenant le film est resté 1h30 en ligne. Les équipes de modération sont ensuite passées (tardivement) à l'action en supprimant la vidéo au profit de ce message : “Ce média a été désactivé suite à un signalement du détenteur des droits d'auteur”.

Notez que ce n'est pas la première fois que l'on retrouve des films complets en toute illégalité sur Twitter. Quelques semaines après le rachat, de nombreux internautes ont constaté que le système de copyrights de Twitter était KO. Résultat, il était possible de regarder sur le réseau social les derniers films à la mode, comme Super Mario Bros ou encore Avatar : la voie de l'eau. A la différence près que les abonnés Twitter Blue devaient partager les films en plusieurs morceaux d'une heure maximum. Désormais, un tweet suffit grâce à Elon Musk.