Twitter ne vaut plus que 20 milliards de dollars, deux fois moins que son prix d’achat par Elon Musk

Dans un email envoyé au personnel de Twitter, Elon Musk aurait déclaré que les employés recevraient des actions sur la base d'une évaluation de 20 milliards de dollars, soit moins de la moitié de ce qu'il a payé pour l'entreprise l’année dernière.

Elon Musk évaluerait Twitter à seulement 20 milliards de dollars, selon un courriel vu par The Information et The New York Times. C’est beaucoup moins que les 44 milliards qu'il a payés pour acheter la société à l'automne dernier, si l’on en croit le mémo d’Elon Musk notifiant ses employés d’un nouveau programme de rémunération en actions.

Le milliardaire en aurait profité pour faire quelques révélations. Tout d’abord, Elon Musk aurait averti les employés de Twitter, dont le nombre a considérablement diminué, que le site web se trouvait toujours dans une situation financière précaire. « Twitter est en train d'être remodelé rapidement », peut-on lire dans le mémo, ajoutant que l'entreprise avait, à un moment donné, été à quatre mois de manquer de liquidités.

Twitter n’était pas loin de la faillite

Malgré une faillite évitée de justesse, Elon Musk s'est montré optimiste quant à l'avenir de l'entreprise de médias sociaux. « Je vois un chemin clair, mais difficile, vers une valorisation supérieure à 250 milliards de dollars », a-t-il déclaré, laissant entendre que les actions attribuées aux employés aujourd'hui vaudraient dix fois plus d’ici quelques années.

Comme SpaceX, Twitter organisera périodiquement des événements de liquidité afin que les gens puissent vendre. En outre, Musk aurait écrit qu'il considère Twitter comme une “startup inversée” en raison du tourbillon de changements “nécessaires” qu'il a apportés à la plateforme pour la sauver de la faillite.

La publicité a représenté 91% des revenus de Twitter au cours du deuxième trimestre 2022, dernière période pour laquelle ces données sont disponibles. Depuis que Twitter n'est plus une société cotée en bourse, Musk n'est plus tenu de publier ses données financières. On imagine que les revenus publicitaires ont considérablement chuté, puisque de nombreux annonceurs ont déjà quitté le navire. Il reste à voir si le nouvel abonnement Twitter Blue, qui permet d’être certifié sur la plateforme, suffira ou non à renflouer les caisses rapidement.