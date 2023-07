TikTok : le Sénat recommande une limite de 40 minutes par jour pour les adolescents

La conclusion du Sénat concernant TikTok est on ne peut plus claire : on ne peut pas ignorer les dangers de l’application pour la santé mentale des plus jeunes. Alors que nombre d’entre eux sont plus jeunes que l’âge requis pour s’inscrire, l’institution s’inspire des mesures déjà existantes en Chine et recommande une limite de temps d’utilisation chaque jour.

45 % des 11-12 ans sont inscrits sur TikTok, selon Claude Malhuret, rapporteur de la commission d’enquête menée par le Sénat sur l’application chinoise et dont les conclusions ont été publiées ce jeudi 6 juillet. Le rapport, qui vise à déterminer les dangers du réseau social notamment sur les populations les plus jeunes, est accablant. Les élus sont sans appel : TikTok est « extrêmement addictif [et] retient des heures durant ses utilisateurs, essentiellement des enfants et des adolescents, sur leurs écrans ».

Le document appelle notamment à des recherches plus poussées ” sur les effets sanitaires et psychologiques de l’application » afin d’en déterminer les réels dangers, déjà régulièrement pointés du doigt en ce qui concerne les jeunes utilisateurs. Ce qui n’empêche pas le Sénat d’avoir déjà quelques idées concernant la régulation à appliquer en France. Et pour cela, l’institution n’hésite pas à jeter un coup d’œil sur ce qu’il se fait déjà du côté de la Chine.

Le Sénat imagine une limite de temps, voire une suspension de TikTok

En effet, en 2021, l’Empire du Milieu a instauré une limite de 40 minutes par jour aux utilisateurs de moins de 14 ans. Une idée qui séduit visiblement le Sénat, qui préconise de son côté une limite de 60 minutes pour les mineurs. Pas de pause de 5 secondes entre chaque vidéo en revanche, comme c’est le cas dans le pays d’origine de TikTok. Ce qui ne veut pas dire que les sénateurs manquent d’idée.

Bien au contraire, ces derniers vont jusqu’à évoquer un blocage net de l’application ” en cas de danger avéré » sur leurs utilisateurs. On imagine qu’il reviendra au corps médical de déterminer si le réseau social a un réel impact sur la santé mentale de son utilisateur. Enfin, le Sénat exige de TikTok « la mise en place d’un système performant de vérification de l’âge, prévoyant un tiers vérificateur indépendant ».

