TV Realme : son premier téléviseur 4K coûterait entre 320 et 400 euros

Les prix de la première TV 4K de Realme, réservée au marché indien dans un premier temps, ont fuité. Le constructeur chinois veut frapper un grand coup avec un modèle à 400 euros au maximum. Les caractéristiques de la dalle ont également été dévoilées dans cette fuite.

Realme vise les consommateurs indiens, et c’est loin d’être le seul dans ce cas. La marque chinoise va présenter deux produits dédié au pays, qui est un marché potentiellement énorme : le smartphone Realme X7 Max 5G ainsi qu’une smart TV, la première de son histoire.

Cette TV 4K ne devrait pas tarder à devenir officielle. Toutefois, des fuites nous donnent déjà presque tous les détails à connaître. Premièrement, elle serait décliné en deux tailles. Nous aurions donc une dalle de 43 pouces ainsi qu’une dalle de 50 pouces, toutes deux 4K.

La TV Realme sera équipé d’Android TV

Les deux écrans ont exactement les mêmes caractéristiques techniques. Il s’agirait de dalles LCD équipées de Dolby Vision ainsi que d'un angle de vision à 178 degrés A l’intérieur, on trouverait un SoC MediaTek, mais la nature de ce dernier n’a pas été précisé. De même, nous ne connaissons pas certaines caractéristiques techniques comme la RAM ou l’espace de stockage. Cependant, on sait que Realme devrait embarquer Android TV 10 sur son produit, ce qui est une bonne chose étant donné la qualité de l’OS pour ce genre de terminal. Coté connectivité, nous aurions la Wi-Fi, bien entendu, mais aussi le Bluetooth 5.0, trois ports HDMI, deux ports USB Type-A ainsi qu’un port TV et Ethernet.

Le plus intéressant reste bien entendu le prix, puisque la TV Realme serait vendue autour des 28 000 roupies, soit un peu moins de 320 euros pour sa version 43 pouces. La version 50 pouces devrait être commercialisée autour des 35 000 roupies, soit moins de 400 euros. Des prix très attractifs pour ce genre d’écran qui s’adapte au marché local. Reste à savoir si le constructeur comptera vendre ses produits ailleurs qu’en Inde. Pour le moment, rien ne dit que nous aurons un jour ces deux modèles par chez nous, mais sait-on jamais. OnePlus y songe, de son côté.

