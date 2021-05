OnePlus pourrait bientôt vendre ses téléviseurs en Europe

OnePlus commercialise des téléviseurs Android TV en Inde, marché très lucratif pour la marque chinoise. Mais cette dernière pourrait se risquer à attaquer le marché Européen avec ses produits, c’est du moins ce que suggère son PDG Pete Lau.

OnePlus est une marque que l’on connaît surtout pour ses téléphones. Il y a peu, elle a par exemple sorti ses OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Elle conçoit aussi d’autres produits commercialisés en Europe, comme des écouteurs sans fil ou encore une montre connectée. En Inde, OnePlus propose également des téléviseurs à la vente, et ceux-ci pourraient bien débarquer prochainement sur le vieux continent.

Le site allemand WinFuture indique en effet que nous pourrions éventuellement mettre nos mains sur des téléviseurs OnePlus à l'avenir.. C’est Pete Lau en personne, le PDG de l’entreprise, qui a indiqué que l’Europe était la prochaine étape logique dans ses plans.

OnePlus vend ses téléviseurs en Inde pour 1000 euros

Cependant, il ne faut pas se réjouir trop vite. En effet, rien n’est encore acté et nous sommes encore loin d’une commercialisation en France ou en Belgique. Aucune feuille de route n’a pour l’instant été donnée, par exemple. OnePlus pourrait ainsi suivre les pas de Xiaomi. La marque chinoise, qui commercialisait ses téléviseurs dans son pays et en Inde, s’est lancé cette année sur le marché européen avec son premier écran : le Mi TV Q1. Reste maintenant à voir ce que pourrait apporter OnePlus au marché.

OnePlus vend aujourd’hui cinq téléviseurs en Inde : les modèles 55Q1, 55Q1 Pro, 55 U1, 43Y1 et 32 Y1. Il s’agit d’écran tournant sous Android TV et les versions de 55 pouces disposent d’une dalle OLED. Un modèle a une particularité intéressante, puisqu’il dispose d’une barre de son rétractable sur sa partie inférieure. Les Q1 et Q1 Pro, les plus chers, sont vendus respectivement 900 euros et 1300 euros. Nul doute que leur prix sera sensiblement le même s’ils arrivent chez nous.

Pete Lau a également évoqué la technologie des écrans pliables qui commence à être utilisé par la concurrence. Pour le moment, la chose n’intéresse pas vraiment la société qui n’a aucun plan en la matière.

Source : WinFuture