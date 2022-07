TV LED 4K UHD 70″ avec Android TV : craquez sur ce modèle TCL à prix cassé

Excellent deal à saisir chez Cdiscount concernant une TV LED 4K UHD 70″ avec Android TV ! Le site marchand français propose en effet le modèle 70BP600 signé TCL à moins de 500 euros seulement. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à suivre dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que Cdiscount suggère à ses clients un téléviseur de 70 pouces à prix réduit. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 700 euros, la TV 70″ TCL 70BP600 est vendue par le site e-commerce français au tarif de 499,99 euros ; ce qui fait une belle réduction de 200 euros. Pour information, un supplément tarifaire de 9,99 euros (minimum) sera appliqué pour une livraison du produit en point relais.

Pour moins de 500 euros, vous pouvez donc avoir une TV LCD à rétroéclairage LED avec une diagonale de 177 cm et une résolution Ultra HD 4K de 3840 x 2160 pixels. Compatible HDR10 et HDR HLG, le téléviseur en question dispose du système Android TV qui permet de retrouver de nombreuses applications issues du Play Store de Google. On pense notamment à Netflix, YouTube, Prime Video, myCANAL, Disney+ et bien d'autres. De plus, le modèle signé TCL est équipé du Google Assistant pour les commandes vocales.

Enfin, la connectivité et la connectique du téléviseur se composent du Bluetooth, du Wifi, de trois ports HDMI, de deux ports USB 2.0, d'une sortie audio numérique optique, d'une prise pour le casque et d'un port LAN.