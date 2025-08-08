Tuner une voiture aussi simplement que dans un jeu vidéo ? Cette entreprise l’a fait

ZF, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, met à jour son logiciel de réglage du châssis des véhicules électriques. L’objectif affiché de ZF est simple : l’entreprise allemande souhaite transposer la facilité de tuning des jeux vidéo au monde réel.

Personnaliser sa voiture à l’aide de simples curseurs numériques comme dans les jeux vidéo tels que Need For Speed, Forza ou Project Cars sera bientôt une réalité dans les ateliers de l’un des principaux fournisseurs de composants automobiles au monde.

ZF, une entreprise allemande, vient de mettre à jour son logiciel cubiX Tuner, un outil de réglage du châssis pensé pour faciliter le calibrage des véhicules électriques.

Lire également – Les voitures électriques prennent-elles plus souvent feu que les thermiques ? Les dernières données sont claires

Des voitures personnalisées comme dans un jeu vidéo grâce à un logiciel EV

L’entreprise allemande ZF a développé un logiciel EV (Electric Vehicle software), le cubiX Tuner, qu’elle vient de mettre à jour. Sa spécificité ? Il permet de régler en quelques clics le comportement d’un véhicule électrique, un peu comme dans un jeu vidéo. En jouant avec quelques curseurs sur un écran, l’ingénieur peut contrôler de manière simultanée plusieurs composants clés du châssis – même s’ils ne sont pas fabriqués par ZF –, tels que la direction, le freinage ou encore les suspensions. Le logiciel est aussi doté d’un « Mode Expert » permettant aux ingénieurs d’aller encore plus finement dans le réglage du châssis.

Le cubiX Tuner est équipé d’un environnement virtuel permettant aux constructeurs automobiles de tester leurs paramètres avant de les enregistrer dans le cerveau électronique d’une voiture réelle, et cela sans avoir à multiplier les essais physiques. En modifiant les paramètres du véhicule, le cubiX Tuner crée une carte de réglages qui va être enregistrée directement dans le cerveau électronique de la voiture.

Lire également – L’armée américaine adopte le Cybertruck, mais pas comme Elon Musk l’imaginait

L’enjeu d’un tel logiciel est de réduire considérablement le temps et le coût du développement de nouveaux modèles, le calibrage de chaque actionneur étant complexe et chronophage ; mais aussi d’offrir aux constructeurs automobiles la possibilité de créer un « ADN de marque » rappellent nos confrères de InsideEVs. CubiX Tuner est particulièrement utile pour les nouveaux modèles « définis par logiciel ». Ces véhicules, s’ils partagent la même plateforme technique, ils peuvent aussi arborer des logos différents. Et aujourd’hui, à l’ère de l’électrification, le caractère d’une voiture ne réside plus simplement dans son moteur d’après André Engelke, responsable du département Systèmes de contrôle de mouvement des véhicules chez ZF. Ainsi, un constructeur automobile utilisant le même châssis qu’une autre marque pourrait intégrer son ADN à son véhicule, grâce au logiciel de ZF.