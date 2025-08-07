L’armée américaine adopte le Cybertruck, mais pas comme Elon Musk l’imaginait

Le Tesla Cybertruck refait parler de lui, mais cette fois dans un contexte inattendu. Un document officiel confirme une décision surprenante de la part de l’armée américaine. Ce véhicule électrique futuriste va servir dans un tout nouveau rôle.

Depuis sa présentation en 2019, le Cybertruck a fait parler de lui par son design brutaliste, ses promesses de résistance extrême et ses ambitions militaires affichées par Elon Musk. Le patron de Tesla affirmait que son pick-up électrique pouvait résister à des balles et affronter un scénario d’apocalypse. Quelques jours après son lancement, certains l’avaient même pris au mot : le véhicule avait été volontairement soumis à des tirs pour démontrer sa solidité. Il avait même été proposé à l’armée américaine comme véhicule tactique. Finalement, ce souhait se réalise, mais pas tout à fait comme prévu.

Selon des documents obtenus par le site The War Zone, l’US Air Force prévoit d’acquérir deux Cybertrucks pour les utiliser comme cibles lors d’exercices de tirs. Ils seront envoyés sur la base de White Sands, au Nouveau-Mexique, connue pour ses essais de missiles. Ils feront partie d’un lot de 33 véhicules divers utilisés pour simuler des situations de combat réalistes, mais seules ces derniers sont spécifiquement exigés par le cahier des charges.

L’armée veut tester ses armes sur le Cybertruck car il résiste mieux aux impacts

Dans les documents officiels, l’armée justifie ce choix en expliquant que certains ennemis pourraient bientôt utiliser des Cybertrucks, notamment en raison de leur résistance accrue aux dommages. Pour s’y préparer, elle souhaite mener des essais sur des véhicules identiques. Le but est de s’assurer que les armes guidées de précision puissent neutraliser ce type de cible, dans des conditions proches de la réalité du terrain.

Ce choix surprenant arrive alors que Tesla peine à vendre son pick-up. Les ventes du Cybertruck restent faibles, autour de 20 000 unités par an, loin des 500 000 prévues à l’origine. L’armée américaine pourrait donc devenir un client inattendu, même si c’est pour envoyer le véhicule à la casse. Ce n’est pas la première fois que le 4×4 électrique est repéré dans un contexte militaire : en 2024, des exemplaires modifiés avaient été aperçus dans des zones de conflit. Une chose est sûre, ce véhicule continue de faire parler de lui, même sous les missiles.