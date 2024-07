Tubi débarque en Europe, mais c’est quoi ce site qui propose plus de 20 000 films et séries gratuitement ?

La plateforme de streaming gratuite Tubi se rapproche de nous. Malgré 20 000 films et séries au catalogue, elle est totalement inconnue ici. Voyons un peu ce qu'elle cache et surtout : comment y accéder.



Il est très probable que vous soyez abonné à au moins une plateforme de streaming. Que ce soit Netflix, Disney+ ou Prime Video pour ne citer que les plus connus, ces services font depuis longtemps partie de notre quotidien. Pourtant, il en existe bien d'autres dont on n'a parfois jamais entendu parler, certains ayant la bonne idée d'être gratuits. Il y a bien sûr une contrepartie, à savoir la présence de coupures pub avant et pendant les programmes. Comme les abonnements payants les moins chers de Netflix et consorts, mais sans passer à la caisse tous les mois.

Parmi ces concurrents méconnus chez nous, citons Tubi. Ce nom de vous dit rien ? Pourtant c'est “le plus grand service gratuit de streaming de films et de programmes télévisés aux États-Unis” nous dit sa page Web. Détenu par le géant des médias américain Fox Corporation, il affiche selon ses chiffres 80 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. La plateforme vient tout juste de débarquer au Royaume-Uni.

Comment accéder à Tubi en France, la plateforme de streaming gratuite au 20 000 films et séries

Que trouve-t-on sur Tubi ? En majorité des films de studios comme Sony Pictures Entertainment, MGM, Paramount, Disney ou encore Lionsgate… Des noms qui mettent l'eau à la bouche, mais disons-le tout net : s'il y a de très bons titres (Oldboy, Terminator, Mulholland Drive…), une bonne partie du catalogue est composée de films de moins bonne qualité. Même constat au niveau des séries. Il n'y a quasiment pas d'exclusivité, mais rappelons-nous que c'est gratuit après tout.

La question est désormais : pouvons-nous y accéder en France ? Vous vous doutez de la réponse : officiellement non, ce que le site nous indique d'ailleurs quand on se rend dessus. La seule solution à l'heure actuelle est donc de passer par un VPN qui vous localise au Royaume-Uni. L'entrée de Tubi sur le Vieux continent laisse cependant penser qu'il pourrait débarquer en France à moyen terme. Fox Corporation ne cache d'ailleurs pas son ambition à ce propos, du moment que l'audience est au rendez-vous.

Source : BBC