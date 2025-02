Ce propriétaire de Cybertruck est harcelé en permanence par les anti-Tesla, le constructeur refuse de reprendre son pick-up

Le propriétaire d'un Cybertruck est la cible constante d'incivilités et d'actes de vandalisme. Fatigué par la situation, il a demandé à Tesla d'échanger son véhicule. Malheureusement pour lui, la réponse du constructeur n'était pas ce qu'il attendait.

Nous l'avons évoqué dans nos colonne hier. Tesla commence à payer l'entrée en politique et le virage très à droite de son PDG Elon Musk. En témoigne la multiplication des actes de vandalisme à l'encontre des véhicules et des locaux de la marque un peu partout dans le monde.

Les ventes sont également impactées. Depuis le début d'année, les ventes de Tesla ont ainsi diminué de 50 % en moyenne sur toute l'Europe. Bien entendu, les récentes frasques politiques d'Elon Musk ne sont pas les seules responsables (manque de stocks, attente autour du nouveau Model Y), mais elles y sont en partie pour quelque chose.

Mais là où cela devient plus inquiétant, c'est que les propriétaires de Tesla se retrouvent également dans le collimateur des détracteurs de l'entreprise et de son patron controversé. Depuis la nomination du milliardaire à la tête du DOJE (Département de l'Efficacité gouvernementale), de nombreux clients de la marque sont pris à parti. Cela va des stickers anti-fascistes collés sur la carrosserie, aux insultes, gestes obscènes et menaces d'agression physique.

Le propriétaire de ce Cybertruck vit un enfer

Kumait Jaroje, chirurgien esthétique installé à Worcester (Massachusetts), fait partie de ces victimes. Le médecin est propriétaire d'un Cybertruck doré, et depuis quelques jours, sa vie est devenu un véritable enfer. Tout commence le 7 février dernier, lorsqu'il découvre un autocollant “Nazis va te faire foutre” sur la carrosserie de son pick-up électrique.

Après avoir posté une photo du méfait sur les réseaux sociaux, les insultes et les menaces en ligne ont commencé à pleuvoir. Mais ce n'est pas tout, lui et sa famille ont déjà été confrontés à des réactions particulièrement violentes sur la route. “Maintenant, ils ne me font pas seulement des doigts d'honneur. Quelqu'un a essayé de me couper la route alors que je conduisais avec mes enfants et trois gars sont sortis de la voiture et ont juste pointé le majeur et ont commencé à me crier dessus”, raconte-t-il.

Tesla refuse de reprendre le véhicule

Les menaces et les insultes ont pris de telles proportions qu'elles ont sévèrement impactées sa famille et la pérennité de son entreprise. Par conséquent, Kumait Jaroje a décidé de porter plainte auprès de la police de Worcester. Fatalement fatigué par la situation, le pauvre homme a contacté Tesla dans la foulée pour demander à échanger son véhicule à cause du harcèlement qu'il subit.

Malheureusement, un représentant de la marque a refusé sa requête, précisant que Tesla n'accepte pas pour l'instant les échanges de Cybertruck. En soi, la réponse du constructeur n'est pas vraiment étonnante. On sait que l'entreprise est actuellement submergée par les stocks du pick-up en raison d'une trop faible demande… Mais compte tenu de la situation très particulière de ce client, on imagine que la marque aurait pu faire un effort. Kumait Jaroje et sa famille n'ont pas demandé à être les victimes collatérales des dérapages d'Elon Musk. Comme n'importe quel autre client d'ailleurs.

