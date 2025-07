Choisir une photo à partager n’est vraiment pas pratique sur Android, mais c’est sur le point de changer

Sélectionner une photo depuis sa galerie ou depuis le cloud va devenir bien plus simple sur Android grâce à l'intégration d'une barre de recherche pour retrouver plus rapidement le cliché qui doit être partagé.

Sur nos smartphones Android, on a souvent affaire à ce que l'on appelle le sélecteur de photo. Il s'agit de l'élément d'interface qui apparaît lorsque l'on cherche à partager une ou plusieurs photos et vidéos à travers un certain nombre d'applications et services. Mais on ne peut pas dire que celui-ci soit très pratique. Retrouver le contenu désiré peut parfois prendre du temps. Personnellement, j'ai même pris l'habitude de chercher mes photos et vidéos depuis la Galerie ou depuis Google Photos, puis de les envoyer via la fonction de partage plutôt que de passer directement par l'app de messagerie, le réseau social ou autre plateforme, pour plus de confort.

Mais voilà que Google pourrait me faire changer d'avis. Comme repéré par Android Authority, le sélecteur de photos d'Android bénéficie d'une mise à jour bienvenue. Celle-ci lui ajoute une barre de recherche, qui se trouve tout en haut du sélecteur. En appuyant dessus, le clavier virtuel apparaît et vous pouvez chercher vos photos et vidéos par requête textuelle, en indiquant un objet qui se trouve sur la photo, ou le lieu où elle a été prise. Grâce au système de métadonnées, le système affiche les contenus multimédia qui correspondent à vos mots-clés.

Android simplifie le partage de photos et vidéos

Pour vous guider, les recherches les plus récentes et des suggestions de requête sont proposées juste en dessous du champ de recherche. Pour l'instant, contrairement à Google Photos, il n'y a pas de filtre de date. Mais une telle fonction serait dans les tuyaux et pourrait arriver prochainement.

Le déploiement du nouveau sélecteur de photos est progressif. Il s'agit d'une mise à jour côté serveur, vous n'avez donc rien à faire pour en profiter quand vous serez éligibles. Les premiers utilisateurs qui l'ont reçu semblent tous être équipés d'un Google Pixel sous Android 16, mais il ne s'agit pas d'une exclusivité. Mettre à jour Google Play et Google Photos peut augmenter vos chances de recevoir la fonction plus tôt que les autres.