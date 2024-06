Belle affaire à saisir sur une trottinette Xiaomi ! Pour la première semaine du mois de juin, Rakuten baisse le prix de la Scooter 4 Lite de deuxième génération de la marque chinoise. Pour en profiter, il va falloir saisir un code promotionnel.

Le domaine de la mobilité urbaine est à l'honneur chez Rakuten. Jusqu'à ce vendredi 7 juin 2024, le site e-commerce vous permet d'économiser 30 euros pour toute commande supérieure ou égale à 299 euros. Ainsi, vous avez la possibilité de vous offrir la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) au prix de 269,99 euros au lieu de 299,99 euros, depuis la boutique officielle Carrefour.

Le tarif réduit est obtenu grâce au coupon SPORT30 qui est à saisir manuellement durant l'étape du panier et l'achat donne droit à un cashback supplémentaire de 13,50 euros à valoir sur une prochaine commande passée sur le site marchand. Aussi, la livraison de la trottinette est gratuite à domicile.

Dévoilée en même temps que l'Electric Scooter 4 Pro, la Scooter 4 Lite de deuxième génération de Xiaomi est une trottinette qui possède un moteur de 300 W, une batterie de 10400 mAh, une autonomie pouvant atteindre les 25 kilomètres, ainsi que deux pneus de 10 pouces chacun. Capable d'accueillir une personne faisant un poids maximal de 100 kilos, l'engin électrique est résistant aux éclaboussures et projections d'eau, peut surmonter les pentes jusqu'à 15% et affiche une vitesse maximale de 25 km/h. Au niveau des équipements, on peut trouver deux éclairages avant et arrière, un garde-boue, une béquille et un avertisseur sonore. Pour terminer, la Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) est compatible avec le Bluetooth et les smartphones fonctionnant sous iOS/Android. Plus d'informations sur notre article dédié au test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen.