La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est à son meilleur prix chez Amazon

C'est certainement l'une des bonnes affaires du moment à propos la Mi Electric Scooter 3 ! Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, la trottinette électrique de Xiaomi bénéficie d'une double promotion chez Amazon afin d'atteindre le prix exact de 395,09 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer une trottinette électrique à moins de 400 euros. À l'approche des beaux jours de la saison printanière, le site e-commerce vous propose d'acquérir la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 à exactement 395,09 euros au lieu de 449 euros. La réduction s'effectue grâce à une remise immédiate de 11% de la part d'Amazon et à une autre remise de 4,90 euros par l'intermédiaire d'un coupon promotionnel à cocher sur la fiche produit. Pour information, l'engin électrique est notamment fourni avec un adaptateur secteur, une clé hexagonale, un adaptateur de buse étendue, 5 vis et un cadenas.

Lancée durant l'été 2021, la Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi est une trottinette électrique qui est dotée d'un écran LED, d'un moteur de 600 W, de deux pneus avant et arrière en caoutchouc gonflable de 8,5 pouces et d'une batterie de 7650 mAh lui permettant d'être utilisée pendant une distance de 30 km (après un temps de charge complet de plus de 5 heures). Concernant les vitesses, on retrouve 3 modes : 25 km/h (mode sport), 20 km/h (mode standard) et 5 km/h (mode piéton). À propos des équipements, l'engin est équipé d'un phare avant de 2W d'une portée de 10 mètres, de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières, d'un grand feu arrière et d'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double plaquette sur la roue arrière. Pour en savoir plus sur la trottinette, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3.