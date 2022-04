La tablette Realme Pad est à un très bon prix chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d'une tablette pas trop chère, alors que ce bon plan Cdiscount risque de vous intéresser. En ce moment, le site e-commerce français vous permet de vous procurer la Realme Pad (32 Go) à un très bon prix.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que Cdiscount vous propose d'acquérir une tablette tactile de la marque Realme en promotion.

Actuellement, la Realme Pad disponible dans sa version 32 Go et son coloris gris est vendue par le site marchand français à 138,10 euros au lieu de 159 euros ; soit une remise de 10% grâce au coupon AFFAIRE10. Pour information, le code promotionnel doit être saisi durant l'étape du panier et la tablette est éligible à la livraison gratuite.

Proposée dans son modèle Wifi, la Realme Pad associée au bon plan Cdiscount est une tablette qui embarque un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, un processeur MediaTek Helio G80, une mémoire vive de 3 Go de RAM, le Bluetooth 5.0, un port USB 2.0, une miniprise pour casque (3,5 mm) et une batterie de 7 100 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Realme UI pour Pad (basé sur Android 11). Il existe enfin une webcam arrière de 8 MP.