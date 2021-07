Très bon prix sur ce pack Philips TV LED QLED 70″ The One + barre de son TAB 5305 (70W)

Même si l'Euro de football prendra fin dans quelques jours, cela ne vous empêche pas de craquer sur cette superbe TV LED QLED 70″ Philips The One avec sa barre de son TAB 5305. En ce moment, l'ensemble est vendu sous les 900 euros chez Darty.

C'est à l'occasion d'une offre à durée limitée que Darty vous propose en promotion un pack Philips comprenant la TV LED QLED 70PUS8545 The One de 70 pouces et la barre de son TAB5305.

Jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 inclus, le pack en question est vendu au prix de 899 euros au lieu de 1098,99 euros. Pour obtenir la remise de près de 200 euros, il suffit d'ajouter les deux produits au panier et la réduction s'effectuera automatiquement.

Au niveau des caractéristiques de chaque produit, la TV 70″ Philips The One 70PUS8545 est dotée d'un écran LCD à rétroéclairage LED d'une diagonale de 178 cm, d'une résolution de 3840 x 2160 pixels et embarquant la fonctionnalité Ambilight. On retrouve également le Bluetooth, le Wifi, la technologie HDR, le mode Smart TV, le système Android TV et la compatibilité avec l'assistant Google. La connectique se compose notamment d'un port HDMI et de quatre ports USB. Quant à la barre de son 2.1, la Philips TAB5305 qui est accompagnée d'un caisson de basses dispose notamment d'une puissance totale de 70 Watts RMS, de la technologie sans fil Bluetooth 4.2, d'une sortie HDMI 1.4 ARC, d'une entrée audio analogique Jack 3.5 mm et d'une entrée audio numérique optique.